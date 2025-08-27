براك ألغى زيارته الى الخيام وصور.. اليكم السبب

الغى المبعوث الأميركي زيارته الى ومدينة صور تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المعترضة، وقد تم ابلاغ بلدية صور بالأمر بحسب ما افادت مندوبة " ".

وكان مواطنون نفّذوا وقفة أمام سرايا صور، إحتجاجاً على الزيارة التي كانت مقررة إلى المدينة للمبعوث الأميركيّ.