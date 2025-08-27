Advertisement

لبنان

براك ألغى زيارته الى الخيام وصور.. اليكم السبب

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:24
الغى المبعوث الأميركي توم براك زيارته الى الخيام ومدينة صور تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المعترضة، وقد تم ابلاغ بلدية صور بالأمر بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وكان مواطنون نفّذوا وقفة أمام سرايا صور، إحتجاجاً على الزيارة التي كانت مقررة إلى المدينة للمبعوث الأميركيّ.
