لبنان

وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:25
صدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم الاعلان التالي:
"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

فإن وزير العمل، يدعو الراغبين بالترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمندوبين عن الدولة، أن يتقدموا بملفاتهم الى وزارة العمل، كما نصّت عليه المادة الرابعة من المرسوم المذكور أعلاه، خلال مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا الاعلان،

كما يدعو الهيئات الأكثر تمثيلاً، المحددة في المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024، الى انتخاب وتحديد اسماء مندوبيها لعضوية المجلس، وفقاً للأصول والاجراءات المرعية، خلال ذات المهلة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24