30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
Lebanon 24
27-08-2025
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
اليوم الاعلان التالي:
Advertisement
"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،
واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،
وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في
الجريدة الرسمية
بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
فإن وزير العمل، يدعو الراغبين بالترشح لعضوية مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي كمندوبين عن الدولة، أن يتقدموا بملفاتهم الى
وزارة العمل
، كما نصّت عليه المادة الرابعة من المرسوم المذكور أعلاه، خلال مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا الاعلان،
كما يدعو الهيئات الأكثر تمثيلاً، المحددة في المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024، الى انتخاب وتحديد اسماء مندوبيها لعضوية المجلس، وفقاً للأصول والاجراءات المرعية، خلال ذات المهلة".
مواضيع ذات صلة
الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير
Lebanon 24
الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير
27/08/2025 17:12:58
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
27/08/2025 17:12:58
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر عرض لنتائج زيارته للعراق وأعلن عن خطوات مهمة لوزارة العمل وقرب تعيين مجلس ادارة جديد للضمان
Lebanon 24
حيدر عرض لنتائج زيارته للعراق وأعلن عن خطوات مهمة لوزارة العمل وقرب تعيين مجلس ادارة جديد للضمان
27/08/2025 17:12:58
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء الداخلية والشؤون الدينية والرفاه والضمان الاجتماعي قدّموا استقالتهم من الحكومة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزراء الداخلية والشؤون الدينية والرفاه والضمان الاجتماعي قدّموا استقالتهم من الحكومة
27/08/2025 17:12:58
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
Lebanon 24
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:05 | 2025-08-27
27/08/2025 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصٌ تُوفِيَ... رمى بنفسه من على صخرة الروشة
Lebanon 24
شخصٌ تُوفِيَ... رمى بنفسه من على صخرة الروشة
10:03 | 2025-08-27
27/08/2025 10:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:02 | 2025-08-27
27/08/2025 10:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:01 | 2025-08-27
27/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
10:00 | 2025-08-27
27/08/2025 10:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2025-08-27
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:03 | 2025-08-27
شخصٌ تُوفِيَ... رمى بنفسه من على صخرة الروشة
10:02 | 2025-08-27
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:01 | 2025-08-27
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:00 | 2025-08-27
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
09:56 | 2025-08-27
وزير الدفاع اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتيّة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24