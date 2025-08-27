وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي

Advertisement

صدر وزير العمل اليوم الاعلان التالي:"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة ، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،فإن وزير العمل، يدعو الراغبين بالترشح لعضوية مجلس ادارة الاجتماعي كمندوبين عن الدولة، أن يتقدموا بملفاتهم الى ، كما نصّت عليه المادة الرابعة من المرسوم المذكور أعلاه، خلال مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا الاعلان،كما يدعو الهيئات الأكثر تمثيلاً، المحددة في المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024، الى انتخاب وتحديد اسماء مندوبيها لعضوية المجلس، وفقاً للأصول والاجراءات المرعية، خلال ذات المهلة".