كلاس: الأمن العام صمام أمان الاستقرار… ووقفة مجد لدماء الأبطال

كتب الوزير السابق على منصة "اكس": "في العيد الثمانين للأمن العام، أتوجه إلى سيادة اللواء العام بمعايدة وطنية، ونقفُ وقفة مجد لتضحيات ، قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً لكل ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار. ووقفة مجد لأرواح و دماء الأبطال".

