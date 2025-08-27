Advertisement

لبنان

كلاس: الأمن العام صمام أمان الاستقرار… ووقفة مجد لدماء الأبطال

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:39
كتب الوزير السابق الدكتور جورج كلاس على منصة "اكس": "في العيد الثمانين للأمن العام، أتوجه إلى سيادة اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام بمعايدة وطنية، ونقفُ وقفة مجد لتضحيات المديرية العامة للأمن العام، قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً لكل ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار. ووقفة مجد لأرواح الشهداء و دماء الأبطال".
