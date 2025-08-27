في علي النهري.. انذارات لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان

Advertisement

وجّه المراقبون الصحيون في انذارات خطية لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان في بلدة علي النهري ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وينص الإنذار بوجوب التقيد التام بالشروط الصحية والفنية وشروط النظافة العامة والحصول على الشهادات الصحية للعمال وغيرها من الشروط التي تخص سلامة وصحة المواطنين، ومن ثم التشديد على اتباع ارشادات البلدية كونها هي الجهة الرسمية المخولة متابعة الأمور.