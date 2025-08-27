Advertisement

لبنان

في علي النهري.. انذارات لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1409586-638918923689125752.jpg
Doc-P-1409586-638918923689125752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه المراقبون الصحيون في وزارة الصحة انذارات خطية لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان في بلدة علي النهري قضاء زحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وينص الإنذار بوجوب التقيد التام بالشروط الصحية والفنية وشروط النظافة العامة والحصول على الشهادات الصحية للعمال وغيرها من الشروط التي تخص سلامة وصحة المواطنين، ومن ثم  التشديد على اتباع ارشادات البلدية كونها هي الجهة الرسمية المخولة متابعة الأمور. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
lebanon 24
27/08/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للمسيّرات فوق علي النهري حارة الفيكاني الناصرية النبي شيت وسرعين وعدد من مناطق السلسلة الشرقية
lebanon 24
27/08/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال ملحمة في دورس.. هذا ما كانت تبيعه
lebanon 24
27/08/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
lebanon 24
27/08/2025 17:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-08-27
10:03 | 2025-08-27
10:02 | 2025-08-27
10:01 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:56 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24