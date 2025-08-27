30
لبنان
في علي النهري.. انذارات لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان
Lebanon 24
27-08-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه المراقبون الصحيون في
وزارة الصحة
انذارات خطية لعدد من الملاحم ومحال بيع الدجاج ومعمل لبيع الألبان والاجبان في بلدة علي النهري
قضاء زحلة
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وينص الإنذار بوجوب التقيد التام بالشروط الصحية والفنية وشروط النظافة العامة والحصول على الشهادات الصحية للعمال وغيرها من الشروط التي تخص سلامة وصحة المواطنين، ومن ثم التشديد على اتباع ارشادات البلدية كونها هي الجهة الرسمية المخولة متابعة الأمور.
