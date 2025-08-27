"التوحيد العربي": الثقة كبيرة بقدرة الأمن العام على حماية الوطن

Advertisement

بمناسبة عيد ، توجه حزب "التوحيد العربي"، "بالتحية والتقدير إلى اللواء ، وإلى الضباط والعناصر كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن والمواطن".وقال في بيان: "إن الدور الذي تقوم به العام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، يؤكد مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي، من خلال أداء مهامها الأمنية والإدارية والوطنية بكل كفاءة ومسؤولية".ونوّه "بالمستوى العالي من الانضباط والتفاني الذي يميّز هذه "، مؤكدًا "الثقة بديمومة عطائها وجهوزيتها لمواجهة مختلف التحديات، حفاظاً على أمن الوطن وكرامة مواطنيه".