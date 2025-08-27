Advertisement

لبنان

"التوحيد العربي": الثقة كبيرة بقدرة الأمن العام على حماية الوطن

Lebanon 24
27-08-2025
بمناسبة عيد المديرية العامة للأمن العام، توجه حزب "التوحيد العربي"، "بالتحية والتقدير إلى سعادة المدير العام اللواء حسن شقير، وإلى الضباط والعناصر كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن والمواطن".
وقال في بيان: "إن الدور الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، يؤكد مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لحماية الاستقرار وصون السلم الأهلي، من خلال أداء مهامها الأمنية والإدارية والوطنية بكل كفاءة ومسؤولية".

ونوّه "بالمستوى العالي من الانضباط والتفاني الذي يميّز هذه المؤسسة الوطنية"، مؤكدًا "الثقة بديمومة عطائها وجهوزيتها لمواجهة مختلف التحديات، حفاظاً على أمن الوطن وكرامة مواطنيه".
