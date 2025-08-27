30
لبنان
لقاءات رجي.. دعوة إلى بغداد ومؤتمر دولي في نيويورك
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال سفارة
جمهورية
العراق
في
بيروت
محمد رضا الحسيني، الذي وجّه له دعوة رسمية من وزير الخارجية
العراقي
فؤاد حسين لزيارة بغداد، وقد وعد الوزير رجّي بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
كما وجّه القائم بالأعمال العراقي دعوة للوزير رجّي للمشاركة في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به" المرتقب عقده في نيويورك خلال شهر أيلول المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته
، شكر الوزير رجّي العراق على "دعمه المتواصل للبنان ووقوفه الدائم إلى جانبه، وعلى تزويده بالنفط لتشغيل معامل الكهرباء وتخطي أزمة الطاقة التي يعانيها".
وفي سياق ديبلوماسي آخر، استقبل الوزير رجّي السفير الفلسطيني المعيّن حديثاً في
لبنان
محمد الأسعد، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده. وكانت المناسبة فرصة للتطرق إلى ملف تسليم السلاح داخل المخيمات
الفلسطينية
إلى السلطات
اللبنانية
، بما يعزز الأمن الداخلي والعلاقات الثنائية.
(الوكالة الوطنية)
تابع
