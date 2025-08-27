Advertisement

لبنان

لقاءات رجي.. دعوة إلى بغداد ومؤتمر دولي في نيويورك

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1409601-638918938696590637.png
Doc-P-1409601-638918938696590637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في بيروت محمد رضا الحسيني، الذي وجّه له دعوة رسمية من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد، وقد وعد الوزير رجّي بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
Advertisement

كما وجّه القائم بالأعمال العراقي دعوة للوزير رجّي للمشاركة في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به" المرتقب عقده في نيويورك خلال شهر أيلول المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته، شكر الوزير رجّي العراق على "دعمه المتواصل للبنان ووقوفه الدائم إلى جانبه، وعلى تزويده بالنفط لتشغيل معامل الكهرباء وتخطي أزمة الطاقة التي يعانيها".

وفي سياق ديبلوماسي آخر، استقبل الوزير رجّي السفير الفلسطيني المعيّن حديثاً في لبنان محمد الأسعد، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده. وكانت المناسبة فرصة للتطرق إلى ملف تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية إلى السلطات اللبنانية، بما يعزز الأمن الداخلي والعلاقات الثنائية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: سنترأس مع السعودية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك أيلول المقبل
lebanon 24
27/08/2025 17:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: مؤتمر نيويورك خطوة مهمة نحو حل الدولتين
lebanon 24
27/08/2025 17:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية في نيويورك
lebanon 24
27/08/2025 17:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي لـ"الحدث": مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين سيعقد على مستوى وزراء الخارجية
lebanon 24
27/08/2025 17:14:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-08-27
10:03 | 2025-08-27
10:02 | 2025-08-27
10:01 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:56 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24