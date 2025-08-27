بالصورة... ختم عيادة طبيّة في كسروان بالشمع الأحمر

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:حرصًا منها على حماية الأمن الصحي وسلامة المواطنين، وبنتيجة الرصد والمتابعة الحثيثة، داهمت الإقليمية - مكتب كسروان بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١، وبمؤازرة مفتشين من ، عيادة غير شرعية في بلدة عشقوت، يديرها الطبيب (ي.ن.)، وضبطت كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة وغير المسجّلة لدى الوزارة، إضافةً إلى أدوية منتهية الصلاحية وتجهيزات طبية غير مرخّصة.جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.