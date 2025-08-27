Advertisement

لبنان

بالصورة... ختم عيادة طبيّة في كسروان بالشمع الأحمر

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1409602-638918939604007723.jpg
Doc-P-1409602-638918939604007723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

حرصًا منها على حماية الأمن الصحي وسلامة المواطنين، وبنتيجة الرصد والمتابعة الحثيثة، داهمت مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب كسروان بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢١، وبمؤازرة مفتشين من وزارة الصحة العامة، عيادة غير شرعية في بلدة عشقوت، يديرها الطبيب (ي.ن.)، وضبطت كميات كبيرة من الأدوية المهرّبة وغير المسجّلة لدى الوزارة، إضافةً إلى أدوية منتهية الصلاحية وتجهيزات طبية غير مرخّصة.

جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
Image
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
lebanon 24
27/08/2025 17:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال عيادة تجميل بالشمع الأحمر... ماذا ضُبِطَ في داخلها؟
lebanon 24
27/08/2025 17:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. إقفال مركز تجميل بالشمع الأحمر
lebanon 24
27/08/2025 17:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ختم محل بالشمع الأحمر يُديره أحد السوريين... ما السبب؟
lebanon 24
27/08/2025 17:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-08-27
10:03 | 2025-08-27
10:02 | 2025-08-27
10:01 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:56 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24