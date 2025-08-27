في عيده الـ80.. بيانات تهنئة للأمن العام

بمناسبة عيده الـ80، تلقى الأمن العام اتصالات تهنئة من العديد من الجهات السياسية والاجتماعية والدينية..
الرئيس ميشال سليمان
هنّأ الرئيس العماد ميشال
سليمان المديرية العامة
للأمن العام بعيدها الثمانين، مشيداً بجهود ضباطها وأفرادها في ظل التحديات الجسيمة.
وقال سليمان في بيان: "في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمن العام اللبناني، نحيّي جهود قيادته وضبّاطه وأفراده، ونهنّئهم على حفاظهم على صورة هذه المؤسسة الوطنية، رغم ضغوط العمل الناتجة عن النزوح واللجوء والعمالة الأجنبية وانتشار السلاح، في ظلّ نقص فادح في القدرات البشرية واللوجستية".
وأكد الرئيس سليمان أنّ "صمود الأمن العام رغم هذه الظروف يشكّل ضمانة حقيقية لحماية الاستقرار وحفظ صورة الدولة، بما يعكس مكانة هذه المؤسسة ودورها في خدمة الوطن والمواطنين".
النائب جميل عبود
وكتب النائب جميل عبّود لمناسبة عيد الأمن العام الـ80 عبر منصة "إكس": "تحية إجلال وإكبار لضباط وعناصر جهاز الأمن العام الذين نقدر جهودهم الكبيرة في حفظ الأمن، وعزيمتهم على أن يبقوا العين
الساهرة لاستقرار الوطن وسلامة أبنائه".
وأضاف: "لقد أثبت جهاز الأمن العام، في كل الظروف، (كما سائر الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية) أنّه مؤسسة وطنية راسخة تضحي بصمت وتؤدي رسالتها بأمانة، وتضع أمن الوطن والمواطن فوق أي اعتبار".
اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان
كما تقدم اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان في بيان، بأحر التهاني من المدير العام
للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والعناصر، بالعيد الثمانين لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، على "ما قدموه ويقدمونه في سبيل خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره في الأيام الماضية والحالية".
وأضاف الاتحاد: "أنتم من عملتم دون عناء أو تذمر في أسوأ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة، فكنتم المثال الأعلى في التضحية والانضباط والعطاء".
وإذ ثمن الاتحاد "جهودكم الكبيرة"، أمل أن "يتخطى بلدنا هذه المرحلة الدقيقة بفضل سعيكم وجهود أصدقاء لبنان ليبقى في أمن واستقرار".
تمام سلام
من جهتخ، أجرى الرئيس تمام سلام اتصالًا هاتفيًا بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، هنأه بالعيد الثمانين للأمن العام، متمنيًا لهذه المؤسسة، قيادةً وضباطًا وعناصر، دوام النجاح في حماية المواطنين وصون أمن الوطن، لما فيه خير لبنان واستقراره.
وأكد سلام أن الأمن العام يبقى صمام أمان للبنان، خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيدًا بدوره الوطني في خدمة الدولة والمجتمع.
النائب بلال عبدالله
وأجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اتصالاً هاتفيًا بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مهنئًا بعيد مؤسسة الأمن العام، منوهًا بدورها الوطني.
وأكد عبدالله أن المؤسسة بذلت ولا تزال جهودًا جبارة في معالجة ملف النازحين في لبنان، وهو أحد أبرز الملفات الشائكة على المستويين الوطني والاجتماعي، معتبراً أن ما تقوم به هو نموذج في تحمل المسؤولية الوطنية.
النائب بلال تقي الدين
وكتب "رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين "على منصة "إكس": "أتقدم من المدير العام للامن العام "اللواء حسن شقير وضباط وأفراد الامن العام بخالص التهاني وأطيب التمنيات لهم بدوام التوفيق على الجهود الجبارة التي يبذلونها جنباً إلى جنب الجيش اللبناني والقوى الأمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، راجياً من الله أن يحمي هذه المؤسسة ويحمي لبنان ، كل عام وأنتم بالف خير ".
القطان
بدوره، وجّه رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان برقية تهنئة إلى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، باسم الجمعية وأعضائها، لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المديرية العامة للأمن العام. واعتبر ان المناسبة" لتهنئة أنفسنا والشعب اللبناني بالدور الكبير الذي تقومون به في خدمة الوطن"، سائلًا الله "الرحمة لشهداء الأمن العام والشفاء العاجل لجرحاه، وطول العمر والتوفيق للواء شقير في مهماته الوطنية".
توفيق دبوسي
وهنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الأمن العام اللبناني بعيده الثمانين، وقال في تصريح له: "تشكل مديرية الأمن العام ركناً أساسياً ضمن منظومة الأجهزة الأمنية، وهي تقوم اليوم بواجباتها الوطنية في خدمة اللبنانيين وضبط الأمن في المرافق الحيوية وتقديم أبهى صورة عن أجهزة الدولة".
مضيفًا: "إننا في غرفة طرابلس الكبرى، إذ نتقدم بالتهنئة من مديرية الأمن العام بقيادة اللواء حسن شقير ، نتمنى لقيادتها ضباطاً ورتباء وعناصر المزيد من التطور والتقدم والنجاح لتحقيق شعارها "تضحية وخدمة" ولتثبيت الأمن الذي يشكل الدافع الأول نحو الإستثمار وتنفيذ المشاريع وصولاً إلى النهوض الإقتصادي المنشود".
عبد المسيح
أما النائب أديب عبد المسيح، فكتب عبر حسابه على منصة "اكس":" كل المعايدة والتقدير للأمن العام اللبناني في عيده، مؤسسة أثبتت أنّها رمز الانضباط والتضحية في خدمة الوطن والمواطن".
المجلس العام الماروني
كما هنأ المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لمناسبة العيد ال80 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، وقال في بيان: "ثمانون عامًا من العمل الدؤوب شكّلت فيها المديرية العامة للأمن العام إحدى ركائز الدولة ومؤسساتها الضامنة للإستقرار، وسط أزمات سياسية وإقتصادية متراكمة، وتحديات متزايدة على مختلف الأصعدة".
وتابع: "إننا في المجلس العام الماروني، إذ نثمّن الدور الذي تؤدّيه هذه المديرية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، نؤكّد دعمنا الكامل لكل الجهود الإصلاحية والتنظيمية التي تعزّز حضور الدولة وهيبتها".
وختم: "كل عام والأمن العام اللبناني بخير، ولبنان بخير بفضل مؤسساته الشرعية".
محمد شقير
وكتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "اكس": بمناسبة العيد الثمانين للأمن العام، نتقدّم من المدير العام ومن جميع الضباط والعناصر بأحرّ التهاني.
لقد شكّل الأمن العام عبر مسيرته الطويلة والمشرفة حصناً منيعاً في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
في هذه المناسبة، نؤكد ثقتنا الدائمة بهذه المؤسسة العريقة، واعتزازنا بما قدّمته من تضحيات وإنجازات، متمنّين لها دوام التقدّم والتوفيق في خدمة لبنان واللبنانيين.
كل عام والأمن العام بألف خير".
عبدو أبو كسم
توجّه مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم بالمعايدة للمديرية العامة للأمن العام بعيدها ال 80، وقال: "80 عاماً من العطاء والسهر حفاظاً على الأمن وانتظام العمل في المرافىء الاساسية والمعابر، يُضاف إليها في السنوات الاخيرة عبء النزوح السوري والعمالة الاحنبية. فألف تحية لهذه المؤسسة العريقة بقيادة اللواء حسن شقير وجميع ضباطها ورتبائها على دورهم الريادي في خدمة الوطن والمواطنين".