الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية

أكّد رئيس الجمهورية ، أمام وفد من اتحاد جمعيات ، عزمه على اعتماد نهج الإنماء المتوازن، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية والمحرومة من المشاريع التنموية.عون إنّ "منطقة الضنية ستكون في صلب الاهتمام الإنمائي في المرحلة المقبلة، أسوة بسائر المناطق "، مشدداً على أنّ "سياسة الدولة يجب أن تقوم على العدالة بين المناطق، وتكريس المشاريع التي ترفع الغبن عنها وتؤمن لأهلها مقومات العيش ".وأكد أنّ "التنمية المتوازنة ليست شعاراً بل خياراً ثابتاً، يعكس الدولة بحقوق المواطنين جميعاً دون تمييز، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق".