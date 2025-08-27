Advertisement

لبنان

الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية

Lebanon 24
27-08-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1409610-638918947862971959.png
Doc-P-1409610-638918947862971959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمام وفد من اتحاد جمعيات الضنية، عزمه على اعتماد نهج الإنماء المتوازن، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية والمحرومة من المشاريع التنموية.
Advertisement

وقال الرئيس عون إنّ "منطقة الضنية ستكون في صلب الاهتمام الإنمائي في المرحلة المقبلة، أسوة بسائر المناطق اللبنانية"، مشدداً على أنّ "سياسة الدولة يجب أن تقوم على العدالة بين المناطق، وتكريس المشاريع التي ترفع الغبن عنها وتؤمن لأهلها مقومات العيش الكريم".

وأكد أنّ "التنمية المتوازنة ليست شعاراً بل خياراً ثابتاً، يعكس التزام الدولة بحقوق المواطنين جميعاً دون تمييز، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق".
 
 
(الوكالة الوطنية)

مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لتعزيز الاهتمام العربي والدولي بلبنان
lebanon 24
27/08/2025 17:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات
lebanon 24
27/08/2025 17:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
lebanon 24
27/08/2025 17:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
lebanon 24
27/08/2025 17:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-08-27
10:03 | 2025-08-27
10:02 | 2025-08-27
10:01 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:56 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24