30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون: الاهتمام بالمناطق النائية أولوية
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، أمام وفد من اتحاد جمعيات
الضنية
، عزمه على اعتماد نهج الإنماء المتوازن، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية والمحرومة من المشاريع التنموية.
Advertisement
وقال الرئيس
عون إنّ "منطقة الضنية ستكون في صلب الاهتمام الإنمائي في المرحلة المقبلة، أسوة بسائر المناطق
اللبنانية
"، مشدداً على أنّ "سياسة الدولة يجب أن تقوم على العدالة بين المناطق، وتكريس المشاريع التي ترفع الغبن عنها وتؤمن لأهلها مقومات العيش
الكريم
".
وأكد أنّ "التنمية المتوازنة ليست شعاراً بل خياراً ثابتاً، يعكس
التزام
الدولة بحقوق المواطنين جميعاً دون تمييز، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لتعزيز الاهتمام العربي والدولي بلبنان
Lebanon 24
الرئيس عون: لتعزيز الاهتمام العربي والدولي بلبنان
27/08/2025 17:14:39
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات
27/08/2025 17:14:39
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
27/08/2025 17:14:39
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
Lebanon 24
في المناطق النائية.. أداة ذكاء اصطناعي تسرع تشخيص سرطان الجلد
27/08/2025 17:14:39
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
Lebanon 24
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:05 | 2025-08-27
27/08/2025 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
10:03 | 2025-08-27
27/08/2025 10:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:02 | 2025-08-27
27/08/2025 10:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
Lebanon 24
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:01 | 2025-08-27
27/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
Lebanon 24
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
10:00 | 2025-08-27
27/08/2025 10:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
Lebanon 24
أحكمت رقابتها.. إسرائيل على بُعد 56 كلم من بيروت فقط
13:00 | 2025-08-26
26/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2025-08-27
قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار
10:03 | 2025-08-27
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
10:02 | 2025-08-27
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
10:01 | 2025-08-27
ضغوط بلا حدود.. واشنطن ترفع سقف مطالبها
10:00 | 2025-08-27
القنصلية النيبالية: تسهيلات قانونية للرعايا النيباليين في لبنان
09:56 | 2025-08-27
وزير الدفاع اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتيّة
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 17:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24