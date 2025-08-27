برّي عن زيارة الوفد الأميركيّ: أتونا بعكس ما وعدونا به

أعرب عن إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركي إلى .

لـ" " إن "أتونا بعكس ما وعدونا به"، في إشارة إلى ما كان يُتوقع من رد إسرائيلي على سياسة "الخطوة بخطوة" التي تمسك بها الموفد الأميركي في تصريحاته، ولكن مواقفه أتت معاكسة لجهة التأكيد على خطوة سحب سلاح " " قبل البحث بأي خطوة إسرائيلية مقابلة لجهة الانسحاب من الأراضي ، ووقف الاعتداءات التي تقوم بها في لبنان.



وقال إن الوفد الأميركي "لم يأتِ بأي شيء من ، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجدداً".



وإذ رفض بري الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أن الأمور "ليست سهلة".

وقال رداً على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر في الثاني من أيلول المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح "حزب الله": "إن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر".