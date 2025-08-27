Advertisement

لبنان

عون وريزا: بحث في عمل المنظمات الدولية

Lebanon 24
27-08-2025 | 06:25
بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، عمل المنظمات الدولية في لبنان.
الاجتماع تخلله عرض للمهام الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها المنظمات الدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بينها وبين الدولة اللبنانية بما يخدم حاجات المواطنين، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
 
(الوكالة الوطنية)
