عون وريزا: بحث في عمل المنظمات الدولية

(الوكالة الوطنية)

بحث رئيس الجمهورية مع نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في ، والمنسّق المقيم ومنسّق السيد ، عمل المنظمات الدولية في لبنان.الاجتماع تخلله عرض للمهام الإنسانية والإنمائية التي تضطلع بها المنظمات الدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بينها وبين بما يخدم حاجات المواطنين، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.