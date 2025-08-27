خديجة غادرت منزلها الزّوجي ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:خديجة أحمد حمّود (مواليد عام 1985، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 2-8-2025، منزلها الزّوجي الكائن في محلّة الزّاهرية – ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة السّويقة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.