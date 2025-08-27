قالت مصادر لـ" " إنه "لا صحة للبيان المتداول عن صرف الزيادة المالية للعسكريين والمتقاعدين يوم 5 أيلول المقبل".

وذكرت الوزارة أنّه لا بيان مُرتقباً في الوقت الحالي من "المالية" بشأن المساعدات.

