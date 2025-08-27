Advertisement

لبنان

عن "زودة العسكريين".. ماذا كشفت "المالية" لـ"لبنان24"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:06
قالت مصادر وزارة المالية لـ"لبنان24" إنه "لا صحة للبيان المتداول عن صرف الزيادة المالية للعسكريين والمتقاعدين يوم 5 أيلول المقبل".
وذكرت الوزارة أنّه لا بيان مُرتقباً في الوقت الحالي من "المالية" بشأن المساعدات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

