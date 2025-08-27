Advertisement

لبنان

عبرين تحتضن منافسات كرة الطاولة في مهرجان GAG الرياضي الصيفي الـ28

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:25
نظم تجمع GAG الرياضي – عبرين مسابقة ودية في كرة الطاولة ضمن إطار مهرجانه الرياضي الصيفي السنوي في دورته الثامنة والعشرين، وذلك في القاعة الرياضية للبلدة، بمشاركة لاعبين من مختلف الأعمار وبحضور جمهور حاشد من الأهالي ومحبي اللعبة.
جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:
 
- فئة الصغار والصغيرات: حلّ ساسين طانيوس (GAG) في المرتبة الأولى، تلاه شربل جاك ضرغام (GAG) في المركز الثاني، فيما جاءت فيوني ضرغام (GAG) في المركز الثالث.
- فئة الكبار: أحرز اللقب جورجيو فرح (كور) بعد مباراة قوية، تلاه وسيم طانيوس (GAG) في المرتبة الثانية، وحلّ بيار خوري (كور) في المركز الثالث.
- فئة القدامى: حصد المركز الأول إلياس الياس (GAG)، فيما جاء جورج نجم (GAG) في المركز الثاني.
المباراة الودية شكلت مساحة تنافسية راقية، وأبرزت مستوى مميزاً من اللاعبين المشاركين الذين عبروا عن شغفهم برياضة كرة الطاولة، في حين أضفت أجواء المهرجان الصيفي روحاً من الفرح واللقاء العائلي والرياضي على المناسبة.
 
 
لبنان

رياضة

متفرقات

