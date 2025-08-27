29
بيروت
30
طرابلس
28
صور
29
جبيل
29
صيدا
30
جونية
24
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
23
بشري
26
بيت الدين
25
كفردبيان
لبنان
عبرين تحتضن منافسات كرة الطاولة في مهرجان GAG الرياضي الصيفي الـ28
Lebanon 24
27-08-2025
07:25
نظم تجمع GAG الرياضي – عبرين مسابقة ودية في كرة الطاولة ضمن إطار مهرجانه الرياضي الصيفي السنوي في دورته الثامنة والعشرين، وذلك في القاعة الرياضية للبلدة، بمشاركة لاعبين من مختلف الأعمار وبحضور جمهور حاشد من الأهالي ومحبي اللعبة.
جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:
- فئة الصغار والصغيرات: حلّ
ساسين
طانيوس (GAG) في المرتبة الأولى، تلاه شربل جاك
ضرغام
(GAG) في المركز الثاني، فيما جاءت فيوني ضرغام (GAG) في المركز الثالث.
- فئة الكبار: أحرز اللقب
جورجيو
فرح (كور) بعد مباراة قوية، تلاه وسيم طانيوس (GAG) في المرتبة الثانية، وحلّ
بيار خوري
(كور) في المركز الثالث.
- فئة القدامى: حصد المركز الأول إلياس الياس (GAG)، فيما جاء
جورج
نجم (GAG) في المركز الثاني.
المباراة الودية شكلت مساحة تنافسية راقية، وأبرزت مستوى مميزاً من اللاعبين المشاركين الذين عبروا عن شغفهم برياضة كرة الطاولة، في حين أضفت أجواء المهرجان الصيفي روحاً من الفرح واللقاء العائلي والرياضي على المناسبة.
