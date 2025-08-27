Advertisement

لبنان

لبنانيّ مفقود منذ 4 أيّام... قصد سوريا ولم يعدّ وقوى الأمن تُعمّم صورته

27-08-2025 | 07:35
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
معين إلياس جبّور (مواليد عام 1969، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 23-8-2025، منزله الكائن في بلدة كفرحاتا -الكورة، قاصدًا سوريا عبر أحد المعابر غير الشّرعيّة في وادي خالد، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الهري – شكّا في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 541481-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
