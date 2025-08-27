لبنانيّ مفقود منذ 4 أيّام... قصد سوريا ولم يعدّ وقوى الأمن تُعمّم صورته

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:معين إلياس جبّور (مواليد عام 1969، لبناني)الذي غادر بتاريخ 23-8-2025، منزله الكائن في بلدة كفرحاتا -الكورة، قاصدًا عبر أحد المعابر غير الشّرعيّة في ، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة – شكّا في وحدة على الرّقم: 541481-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.