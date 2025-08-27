إلياس جراده يستنكر زجّ اسمه في شكوى ضد قاسم

Advertisement

استنكر النائب إلياس جراده في بيان رسمي زجّ اسمه في الشكوى المقدّمة أمام التمييزي القاضي جمال الحجّار ضد لحزب .وناشد جراده جميع بـ"التحلّي بالمسؤولية وتوخي الدقة وحفظ الأمانة في نقل الأخبار ونشرها، حفاظًا على مصداقية ومناقبية الإعلاميين في ".كما حذّر النائب جراده "المصطادين في الماء العكر من مغبّة الملاحقة القانونية عند تلفيق المعلومات وزجّ الأسماء في بغية التصويب السياسي الخطير"، مؤكداً أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقه ومصداقيته.