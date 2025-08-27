Advertisement

لبنان

إلياس جراده يستنكر زجّ اسمه في شكوى ضد قاسم

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:14
استنكر النائب إلياس جراده في بيان رسمي زجّ اسمه في الشكوى المقدّمة أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
وناشد جراده جميع وسائل الإعلام بـ"التحلّي بالمسؤولية وتوخي الدقة وحفظ الأمانة في نقل الأخبار ونشرها، حفاظًا على مصداقية ومناقبية الإعلاميين في لبنان".

كما حذّر النائب جراده "المصطادين في الماء العكر من مغبّة الملاحقة القانونية عند تلفيق المعلومات وزجّ الأسماء في أخبار كاذبة بغية التصويب السياسي الخطير"، مؤكداً أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقه ومصداقيته.
 
(الوكالة الوطنية)
