لبنان

المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:17
فازت السيّدة حنان مجاهد عوض، بجائزة اللوتو الأولى، في السحب رقم 2239.
 
 
وبلغت الجائرة التي فازت بها عوض، أكثر من 59 و500 مليون ليرة.
 
 
May be an image of 1 person and text that says 'ΜPαИK TNOROIL oto La des Jeux MA CASH HANAN MAJAHED AWAD Rank 1 Winner Draw #2339 LBP 59,584, 59,584,784,816 ,816 MARROUIK'
