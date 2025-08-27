محفوظ عن باراك: ما قام به إساءة لأميركا قبل لبنان

Advertisement

أدان رئيس " المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ سلوك المبعوث الأميركي توم ، الذي خاطب الإعلاميين العاملين في بما وصفه بـ "السلوك الحيواني".وقال محفوظ: "بهذا الكلام، يبرّر المبعوث عداء للإعلاميين ويقفز عن حصانتهم القانونية. إن ما قام به هو إساءة للولايات المتحدة قبل ، ويظهر رفض لأي كلام مخالف لمصالحها، حتى من جانب حلفائها".وختم محفوظ بالقول: "يدين للإعلام المرئي والمسموع هذه التصرفات التي تساهم في الحرب الإعلامية على الوطن الصغير المهدد، وتستغل أصول المبعوث لفرض أجندة سياسية".