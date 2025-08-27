Advertisement

لبنان

محفوظ عن باراك: ما قام به إساءة لأميركا قبل لبنان

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:25
أدان رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ سلوك المبعوث الأميركي توم باراك، الذي خاطب الإعلاميين العاملين في القصر الجمهوري بما وصفه بـ "السلوك الحيواني".
وقال محفوظ: "بهذا الكلام، يبرّر المبعوث عداء إسرائيل للإعلاميين ويقفز عن حصانتهم القانونية. إن ما قام به هو إساءة للولايات المتحدة قبل لبنان، ويظهر رفض الإدارة الأميركية لأي كلام مخالف لمصالحها، حتى من جانب حلفائها".

وختم محفوظ بالقول: "يدين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هذه التصرفات التي تساهم في الحرب الإعلامية على الوطن الصغير المهدد، وتستغل أصول المبعوث اللبنانية لفرض أجندة سياسية".
 
(الوكالة الوطنية)
