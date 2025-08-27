Advertisement

لبنان

توقيف إمرأة حاولت تهريب مخدرات في المطار... بماذا اعترفت خلال التحقيق معها؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1409698-638919058574006405.jpg
Doc-P-1409698-638919058574006405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب وترويج المخدّرات، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، وبعد أن تمّكنت فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات بتاريخ 19-06-2025 من توقيف سيّدة حاولت تهريب حوالى /15/ كلغ من حبوب الكبتاغون موضّبة بطريقة احترافيّة داخل علب للحلويات، باشر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة اجراءاته لتحديد هويّة شركائها، وتوقيفهم.

وبنتيجة المُتابعة، ومقاطعة المعلومات تبين ضلوع عصابة تقوم بعمليات التهريب وان أحد عناصرها امرأة اقدمت على توضيب هذه العلب داخل حقيبة الموقوفة، وتدعى:

ا. ع. (مواليد عام 1990، اردنية)
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن انها لا تزال في لبنان، وبصدد السفر الى الأردن. فتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها بناء على إشارة القضاء. وبعد مرور ٢٤ ساعة، تم توقيفها من قبل الأمن العام اللبناني.

خلال الاستماع إليها، اعترفت بقيامها بتوضيب المخدّرات ووضعها داخل حقيبة المرأة التي كانت قد أوقفتها فصيلة تفتيشات المطار. كما تبيّن في سياق التحقيق تورّط شخص آخر بتأمين هذه الكمية من المخدّرات، وقد تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه.

لا يزال التحقيق مستمرًا بإشراف القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
lebanon 24
27/08/2025 21:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في المطار.. أجانب حاولوا تهريب مخدرات إلى دولة خليجية
lebanon 24
27/08/2025 21:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إحباط عملية تهريب مخدرات في المطار.. تعليق لوزير الداخلية
lebanon 24
27/08/2025 21:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يُسقط طائرة موجهة عن بُعد حاولت تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية
lebanon 24
27/08/2025 21:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24