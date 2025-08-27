Advertisement

لبنان

الأمن العام يحتفل بالذكرى الـ80 لتأسيسه.. تأكيد على التضحية والخدمة الوطنية

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1409713-638919083302253756.png
Doc-P-1409713-638919083302253756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت المديرية العامة للأمن العام الذكرى الثمانين لتأسيسها في احتفال رسمي أقيم في المركز الرئيسي بالمتحف، برعاية وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وكبار الضباط.
Advertisement

وأشار اللواء شقير في كلمته إلى مسيرة المؤسسة الطويلة، وقال: "ثمانون عامًا من العمل المؤسساتي الدؤوب، من الالتزام بالقانون والدستور، ومن التضحية الصامتة في الظل، لقد نجحنا رغم الأزمات بتجاوز مطبات كثيرة بفضل تفاني العسكريين وإخلاصهم للوطن". كما ركز على الدور الريادي للأمن العام في حماية المجتمع، إدارة النزوح السوري، ضبط الحدود، مكافحة التهريب وحماية السلم الأهلي.

بدوره، أشاد الوزير الحجار بالدور الحيوي للأمن العام، مؤكداً أن "الأمن العام واجهة لبنان ومرآة الدولة اللبنانية"، ودعا الضباط والأفراد إلى الالتزام بالنزاهة والتضحية، مع التركيز على ضبط المعابر الشرعية وإدارة ملف النزوح السوري بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية.

واختتم الاحتفال بتدشين المبنى الجديد للأمن العام في الكرنتينا، حيث تجول الوزير الحجار واللواء شقير في أرجائه واطلعوا على الإجراءات والترتيبات المطبقة لتسهيل خدمة المواطنين.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
lebanon 24
27/08/2025 21:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يحتفل بعيد تأسيسه الـ 80.. شقير: لن نكون طرفاً إلا مع الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
27/08/2025 21:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيده الـ80.. بيانات تهنئة للأمن العام
lebanon 24
27/08/2025 21:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
lebanon 24
27/08/2025 21:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24