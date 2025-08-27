الأمن العام يحتفل بالذكرى الـ80 لتأسيسه.. تأكيد على التضحية والخدمة الوطنية

Advertisement

أحيت للأمن العام الذكرى الثمانين لتأسيسها في احتفال رسمي أقيم في المركز بالمتحف، برعاية والبلديات العميد أحمد الحجار وحضور للأمن العام اللواء حسن شقير وكبار الضباط.وأشار اللواء شقير في كلمته إلى مسيرة المؤسسة الطويلة، وقال: "ثمانون عامًا من العمل المؤسساتي الدؤوب، من الالتزام بالقانون والدستور، ومن التضحية الصامتة في الظل، لقد نجحنا رغم الأزمات بتجاوز مطبات كثيرة بفضل تفاني العسكريين وإخلاصهم للوطن". كما ركز على الدور الريادي للأمن العام في حماية المجتمع، إدارة النزوح السوري، ضبط الحدود، مكافحة التهريب وحماية السلم الأهلي.بدوره، أشاد الوزير الحجار بالدور الحيوي للأمن العام، مؤكداً أن "الأمن العام واجهة ومرآة الدولة "، ودعا الضباط والأفراد إلى الالتزام بالنزاهة والتضحية، مع التركيز على ضبط المعابر الشرعية وإدارة ملف النزوح السوري بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية.واختتم الاحتفال بتدشين المبنى الجديد للأمن العام في الكرنتينا، حيث تجول الوزير الحجار واللواء شقير في أرجائه واطلعوا على الإجراءات والترتيبات المطبقة لتسهيل خدمة المواطنين.