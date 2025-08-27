29
لبنان
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محور استراتيجيتنا الوطنية
Lebanon 24
27-08-2025
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد مؤتمراً صحافياً في الوزارة، تناولت فيه أبرز الخطوات العملية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في
لبنان
.
وأكدت
الوزيرة
أن "ملف الإعاقة أصبح ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، ترتكز على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية". وأعلنت عن تطوير استراتيجية وطنية شاملة بالتعاون مع الإسكو وصندوق
الأمم المتحدة
للسكان والوزارات المعنية، بما يترجم التزامات لبنان تجاه
الاتفاقية الدولية
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما كشفت السيد عن إعادة تفعيل
الهيئة الوطنية
لشؤون المعوقين عبر انتخابات ستجرى في كانون الثاني المقبل بعد أكثر من ست
سنوات من
التوقف، مؤكدة أن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة أصبح ممولاً بالكامل من موازنة الدولة. وأوضحت أن البرنامج سيوسع ليشمل كبار السن من مواليد 1960 وما قبل اعتبارًا من أيلول المقبل، بما يضمن استفادة أكثر من 30 ألف شخص.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف الأشخاص المعوقين جراء انفجار مرفأ
بيروت
، مؤكدة التواصل معهم لتسهيل حصولهم على الخدمات، وشددت على أهمية التعليم الدامج والتدخل المبكر، بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم العالي
ومنظمات دولية.
(الوكالة الوطنية)
