وزيرة الشؤون الاجتماعية: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محور استراتيجيتنا الوطنية

Advertisement

عقدت وزيرة حنين السيد مؤتمراً صحافياً في الوزارة، تناولت فيه أبرز الخطوات العملية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في .وأكدت أن "ملف الإعاقة أصبح ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، ترتكز على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية". وأعلنت عن تطوير استراتيجية وطنية شاملة بالتعاون مع الإسكو وصندوق للسكان والوزارات المعنية، بما يترجم التزامات لبنان تجاه لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما كشفت السيد عن إعادة تفعيل لشؤون المعوقين عبر انتخابات ستجرى في كانون الثاني المقبل بعد أكثر من ست التوقف، مؤكدة أن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة أصبح ممولاً بالكامل من موازنة الدولة. وأوضحت أن البرنامج سيوسع ليشمل كبار السن من مواليد 1960 وما قبل اعتبارًا من أيلول المقبل، بما يضمن استفادة أكثر من 30 ألف شخص.وتطرقت الوزيرة إلى ملف الأشخاص المعوقين جراء انفجار مرفأ ، مؤكدة التواصل معهم لتسهيل حصولهم على الخدمات، وشددت على أهمية التعليم الدامج والتدخل المبكر، بالتعاون مع ومنظمات دولية.