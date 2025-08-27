Advertisement

لبنان

تعليق تظاهرة أمام مطار بيروت.. وهذا هو السبب!

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:30
عقد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، أعلن فيه تعليق التظاهرة والاعتصام السلمي أمام مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضح الخولي أن أسباب التعليق تتعلق بعدم منح الترخيص الرسمي من قبل السلطات، وتحذيرات أمنية من مخاطر اندساس عناصر مخربة، مؤكداً أن التعليق لا يعني التراجع عن المطالب أو السكوت عن الحق.

وشدد على سيادة لبنان ورفض أي تدخل سوري في ملف المسجونين السوريين، مؤكداً أن عودة النازحين واجب على الحكومة السورية، وأن أي محاولة للوصاية السورية على لبنان مرفوضة. كما انتقد صمت السلطات السورية تجاه تهديدات بعض العشائر السورية باجتياح لبنان، داعياً إلى احترام السيادة اللبنانية وحماية الحدود.
 
(الوكالة الوطنية)
