تعليق تظاهرة أمام مطار بيروت.. وهذا هو السبب!

Advertisement

عقد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال ، أعلن فيه تعليق التظاهرة والاعتصام السلمي أمام مطار .وأوضح الخولي أن أسباب التعليق تتعلق بعدم منح الترخيص الرسمي من قبل السلطات، وتحذيرات أمنية من مخاطر اندساس عناصر مخربة، مؤكداً أن التعليق لا يعني التراجع عن المطالب أو السكوت عن الحق.وشدد على سيادة لبنان ورفض أي تدخل سوري في ملف المسجونين السوريين، مؤكداً أن عودة النازحين واجب على الحكومة ، وأن أي محاولة للوصاية السورية على لبنان مرفوضة. كما انتقد صمت السلطات السورية تجاه تهديدات بعض العشائر السورية باجتياح لبنان، داعياً إلى احترام السيادة وحماية الحدود.