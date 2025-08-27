Advertisement

لبنان

الرئيس عون: مشاريع تنموية وخدمات لمناطق عكار والضنية

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1409727-638919101666340203.png
Doc-P-1409727-638919101666340203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حرصه على تحقيق الإنماء المتوازن والاهتمام بالمناطق النائية، مشيراً إلى أولوية بناء مبنى للجامعة اللبنانية في عكار وإقامة مستشفى عسكري لخدمة أبناء المنطقة، بالإضافة إلى متابعة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات.
Advertisement

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقاءاته وفودًا من جمعية تجار عكار، واتحاد جمعيات الضنية، والنائب نعمة إفرام، والنائب عمران ريزا، حيث شدد على مكافحة الفساد، وتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

كما أكد دعم المناطق النائية الغنية بالموارد الطبيعية، مثل الضنية، واتخاذ إجراءات لتعزيز تصريف المنتجات الزراعية، ومكافحة آفة المخدرات بين الشباب، مع الإشادة بدور أهالي الضنية في نصرة القضايا الوطنية.
 
كما التقى الرئيس عون بعد ظهر اليوم، في هذا الإطار النائب السابق بطرس حرب حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.
واستقبل عون عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وبحث معه المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
 
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد بلديات الكورة بحث مع هاشمية مشاريع تنموية
lebanon 24
27/08/2025 21:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني ناقش مشاريع تنموية مع نواب والتقى مسؤولة "إير فرانس" قبل مغادرتها
lebanon 24
27/08/2025 21:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: نصر من خلال قانون زراعة القنب على تقديم خطوة تنموية إيجابية تترك أثراً جيداً في مجالات عدة لا سيما في المناطق الريفية
lebanon 24
27/08/2025 21:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات
lebanon 24
27/08/2025 21:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24