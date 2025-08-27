الرئيس عون: مشاريع تنموية وخدمات لمناطق عكار والضنية

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية حرصه على تحقيق الإنماء المتوازن والاهتمام بالمناطق النائية، مشيراً إلى أولوية بناء مبنى للجامعة في وإقامة مستشفى عسكري لخدمة أبناء المنطقة، بالإضافة إلى متابعة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات.وجاءت تصريحات خلال لقاءاته وفودًا من جمعية تجار عكار، واتحاد جمعيات الضنية، والنائب نعمة إفرام، والنائب عمران ريزا، حيث شدد على مكافحة الفساد، وتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.كما أكد دعم المناطق النائية الغنية بالموارد الطبيعية، مثل الضنية، واتخاذ إجراءات لتعزيز تصريف المنتجات الزراعية، ومكافحة آفة المخدرات بين الشباب، مع الإشادة بدور أهالي الضنية في نصرة الوطنية.