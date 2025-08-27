الشيخ علي الخطيب: الحوار الوطني السبيل لحل مشاكل اللبنانيين

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ مدير مكتب في قناة الميادين الدكتور روني ألفا ومدير العمليات مارون عساف، حيث تم الحديث عن التطورات المحلية والإقليمية وأهمية الحوار الوطني.وأكد الشيخ الخطيب على ضرورة الانفتاح بين اللبنانيين واحترام الحقوق والواجبات، بعيدًا عن العصبية الطائفية، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشاكل المواطنين وتعزيز .