لبنان

الشيخ علي الخطيب: الحوار الوطني السبيل لحل مشاكل اللبنانيين

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:49
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب مدير مكتب بيروت في قناة الميادين الدكتور روني ألفا ومدير العمليات مارون عساف، حيث تم الحديث عن التطورات المحلية والإقليمية وأهمية الحوار الوطني.
وأكد الشيخ الخطيب على ضرورة الانفتاح بين اللبنانيين واحترام الحقوق والواجبات، بعيدًا عن العصبية الطائفية، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشاكل المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية.
 
(الوكالة الوطنية)
