لبنان

الدفاع المدني.. دراسة تعزيز التعاون مع فوج إطفاء بيروت

Lebanon 24
27-08-2025 | 09:55
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالوكالة العميد الركن عماد خريش النائب آلان عون الذي قدم له التهنئة لتوليه مهامه، كما استقبل وفد فوج إطفاء بيروت برئاسة قائد الفوج العميد ماهر العجوز.
تم خلال اللقاء التداول في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيم خطة تعاون للمرحلة المقبلة، بما يعزز الجهوزية والاستجابة للطوارئ. كما تم تقديم درع تكريمية للعميد الركن خريش تقديراً لجهوده وجهود عناصر الدفاع المدني.
 
(الوكالة الوطنية)
