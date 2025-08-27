Advertisement

لبنان

السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:02
استقبل العلّامة السيد علي فضل الله وفد العشائر العربية برئاسة الشيخ كامل الضاهر، حيث تم التداول في آخر المستجدات وسبل تعزيز أواصر الوحدة بين مختلف مكونات الوطن.
وأكد السيد فضل الله على أهمية الانفتاح والحوار وقبول الآخر، مشدداً على العمل ضمن رؤية وطنية مشتركة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، لتوحيد جهود اللبنانيين في مواجهة المخاطر والفتن، وبناء وطن يشعر فيه الجميع بالعزة والكرامة.
 
(الوكالة الوطنية)
