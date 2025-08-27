السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية

Advertisement

استقبل العلّامة وفد العشائر العربية برئاسة الشيخ ، حيث تم التداول في آخر المستجدات وسبل تعزيز أواصر الوحدة بين مختلف مكونات الوطن.وأكد على أهمية الانفتاح والحوار وقبول الآخر، مشدداً على العمل ضمن رؤية وطنية مشتركة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، لتوحيد جهود اللبنانيين في مواجهة المخاطر والفتن، وبناء وطن يشعر فيه الجميع بالعزة والكرامة.