لبنان

قبل موسم الأمطار.. دعوة عاجلة لفتح المجاري وتنظيف الأنهار

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:05
دعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وزارة الداخلية والبلديات إلى ضرورة فتح وتنظيف جميع المجاري والسواقي والقنوات والأنهار، تحسبًا لهطول الأمطار في الخريف ومنع حدوث فيضانات.
وشددت المصلحة على عدم رمي النفايات على الطرقات والمجاري، لضمان انسياب المياه ومنع تسكير القنوات وحدوث فيضانات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقواعد للحفاظ على سلامة الممتلكات والبيئة.
 
(الوكالة الوطنية)
