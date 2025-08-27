Advertisement

لبنان

على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1409740-638919113019018632.jpg
Doc-P-1409740-638919113019018632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم أحد الأشخاص على رمي نفسه، من على صخرة الروشة، ما أدى إلى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قرب صخرة الروشة... هكذا فقد مواطن حياته!
lebanon 24
27/08/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة في منطقة مزهر... هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
lebanon 24
27/08/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما كشفه ابن فضل شاكر عن نية والده تسليم نفسه للقضاء
lebanon 24
27/08/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
27/08/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24