لبنان

مخترع لبناني ينال براءتي اختراع ولقب دولي.. من هو؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:18
Doc-P-1409743-638919120026806862.png
Doc-P-1409743-638919120026806862.png photos 0
نال عباس عبد الكريم دياب من بلدة جويا الجنوبية براءتي اختراع ولقب مخترع دولي من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين "IFIA"، تقديراً لإنجازاته الابتكارية.
أول اختراعاته "لوب"، حلقة قابلة للمضغ وإعادة التشكيل والتعقيم، مصنوعة من مواد غير سامة وصديقة للبيئة، وتمنح المستخدم راحة نفسية وتحافظ على الصحة العامة. وحصل هذا الاختراع على براءة اختراع رسمية رقم 13376 بتاريخ 25 آب 2025 من وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية حماية الملكية الفكرية في لبنان.

أما الاختراع الثاني، ARIES – روبوت الإنقاذ الذكي، فهو روبوت أرضي متكامل لمواجهة الكوارث، مزود بتقنيات حديثة تشمل الملاحة اللحظية SLAM، كاميرات حرارية، ذراع روبوتية متعددة الاستخدامات، نظام رش لإطفاء الحرائق ومستشعرات غازات، وقد حصل على براءة اختراع عام 2025 ليصبح من أوائل الروبوتات الإنقاذية في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تم الاعتراف رسمياً بعباس دياب كعضو حاصل على لقب "Inventor – Inv" من IFIA، مما يعكس مكانته الدولية ويضعه ضمن شبكة عالمية من المبتكرين والمخترعين.
 
(الوكالة الوطنية)
14:13 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:42 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:21 | 2025-08-27
13:12 | 2025-08-27
