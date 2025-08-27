Advertisement

لبنان

لقاءات في اليرزة: عمران ريزا وشخصيات سياسية ودينية

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:52
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل الوزيرة نورا بيرقداريان، وزيرة الشباب والرياضة، ثم النائبة حليمة قعقور، وتم خلال اللقاءين التداول في الأوضاع العامة في البلاد.
إلى ذلك، استقبل مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، حيث جرى البحث في شؤون مختلفة، في سياق متابعته للتواصل مع الشخصيات الوطنية والدينية.
 
(الوكالة الوطنية)
من نحن
