لقاءات في اليرزة: عمران ريزا وشخصيات سياسية ودينية

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ، المنسق المقيم ومنسق في لبنان عمران ، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل نورا بيرقداريان، وزيرة الشباب والرياضة، ثم النائبة حليمة قعقور، وتم خلال اللقاءين التداول في الأوضاع العامة في البلاد.

إلى ذلك، استقبل مفتي الشيخ وفيق حجازي، حيث جرى البحث في شؤون مختلفة، في سياق متابعته للتواصل مع الشخصيات الوطنية والدينية.

(الوكالة الوطنية)