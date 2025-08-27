Advertisement

لبنان

جلسة حوارية في الإمارات حول دور الشبكة العربية لحقوق الإنسان

Lebanon 24
27-08-2025
استضافت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة حوارية بعنوان: "دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الشبكة إلى دولة الإمارات، بهدف توسيع مجالات التعاون المؤسسي.
أدار الجلسة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، مؤكداً أن "تنظيم هذه الجلسة يعكس التزام الهيئة بتعزيز الحوار البنّاء والانفتاح على التجارب العربية والدولية"، مشدداً على أن "التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان يشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ونهجها في هذا المجال".

من جهته، استعرض الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي الجهود التي تبذلها الشبكة لدعم المؤسسات الأعضاء وتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا حقوق الإنسان.

وناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسة، بينها تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات، إضافة إلى مواكبة التحديات الحقوقية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
 
(الوكالة الوطنية)
