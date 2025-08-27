جلسة حوارية في الإمارات حول دور الشبكة العربية لحقوق الإنسان

Advertisement

استضافت لحقوق الإنسان جلسة حوارية بعنوان: "دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها الشبكة إلى ، بهدف توسيع مجالات التعاون المؤسسي.أدار الجلسة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود ، مؤكداً أن "تنظيم هذه الجلسة يعكس الهيئة بتعزيز الحوار البنّاء والانفتاح على التجارب العربية والدولية"، مشدداً على أن " في مجال حقوق الإنسان يشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية دولة ونهجها في هذا المجال".، استعرض للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حسن الجمالي الجهود التي تبذلها الشبكة لدعم المؤسسات الأعضاء وتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا حقوق الإنسان.وناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسة، بينها تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات، إضافة إلى مواكبة التحديات الحقوقية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.