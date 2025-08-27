Advertisement

لبنان

مصرف الإسكان يزور جامعة المدينة.. عرض لبرنامج القروض السكنية

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:00
زار وفد من مصرف الإسكان جامعة المدينة برئاسة مديرة العمليات والفروع في المصرف ميلان البحري، ومدير فرع طرابلس نزار طقوزلي، في حضور رئيس الجامعة الدكتور وليد داغر والعمداء وعدد من الموظفين.
أكد داغر خلال اللقاء أن "لبنان يبدأ تدريجياً مسيرته نحو التعافي، وما يقوم به مصرف الإسكان يُشكّل دليلاً على الإيمان بالناس والوقوف إلى جانبهم. إنّ هذه المبادرات تمنح الثقة بأنّ الغد سيكون أفضل، ونحن نُثمّن جهود المصرف وما قدّمه من عروض لدعم الموظفين، ويأتي ذلك في ظل العهد الجديد للرئاسة في لبنان، الذي يسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

من جهته، عرض وفد المصرف برنامج القروض السكنية المموّل من الصندوق العربي الكويتي، والذي يتيح للمواطنين الحصول على قروض بعد الأزمة المالية التي أعاقت تملّكهم منذ عام 2019. وأوضح الوفد أنّ القروض تشمل الشراء، البناء والترميم، بحيث يُموّل المصرف 80% من قيمة المسكن، فيما يتحمّل المستفيد 20% فقط، شرط ألّا تتجاوز مساحة الشقة 150 متراً مربعاً.

وأشار الوفد إلى أنّ الهدف من هذه المبادرة إنساني في جوهره، لتمكين الشباب اللبناني من الحصول على مسكن لائق في وطنهم، معلناً عن عرض خاص لموظفي الجامعة.

وأصدرت جامعة المدينة بياناً اعتبرت فيه أنّ "هذه الخطوة تعكس الريادة المستمرة لمصرف الإسكان في خدمة المجتمع، وتؤكد التزامه بتمكين الشباب والعائلات اللبنانية من بناء مستقبل مستقر والحصول على سكن كريم".
 
(الوكالة الوطنية)
 
