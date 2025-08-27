Advertisement

لبنان

مراد: حصر السلاح بيد الدولة أساس لبناء وطن جامع

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:08
اعتبر النائب حسن مراد، مساء اليوم الأربعاء، أن "الالتزام باتفاق الطائف قادر على انقاذ لبنان وحصر السلاح بيد الدولة أساس لبناء وطن جامع".
واشار مراد إلى ان "علاقاتنا مع أشقائنا العرب ثابتة وأصيلة".
