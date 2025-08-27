Advertisement

لبنان

آخر مفاجأة من الجنوب.. إليكم ما فعلته إسرائيل

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1409810-638919219961044052.jpg
Doc-P-1409810-638919219961044052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحفية أنّ إسرائيل سيطرت في جنوب لبنان على 3 نقاط جديدة، مشيرة إلى أن النقاط التي تحتلها إسرائيل حالياً ارتفعت من 5 إلى 8 نقاط.
Advertisement
 
 
 وكان المبعوث الأميركي توماس براك زار  ثكنة الشهيد فرنسوا الحاج في مرجعيون، اليوم الأربعاء، حيث التقى مع ضباط الجيش هناك.
 

وكان براك وصل على متن طوافة عسكرية إلى الثكنة على رأس وفدٍ أميركي، وتقول المعلومات إنَّ "المبعوث الأميركي اطلع مع الوفد على مهمات الجيش في جنوب لبنان".
 

وقالت المصادر إن "الجيش أطلع الوفد على مناطق توسّعت فيها إسرائيل بالجنوب"، مشيرة إلى أن "الجيش أكد للوفد إنهاء 85% من مهامه في جنوب الليطاني". 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
ليلاً... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي جنوبًا
lebanon 24
28/08/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خرق إسرائيليّ جديد في الجنوب... إليكم ما فعله العدوّ اليوم
lebanon 24
28/08/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مساءً... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي عند أطراف عيتا الشعب وفي أجواء الجنوب
lebanon 24
28/08/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في شوارع بيروت… إليكم ما فعلته ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة فاجأت الجمهور
lebanon 24
28/08/2025 00:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:41 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
16:05 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:19 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24