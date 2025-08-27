آخر مفاجأة من الجنوب.. إليكم ما فعلته إسرائيل

كشفت معلومات صحفية أنّ سيطرت في على 3 نقاط جديدة، مشيرة إلى أن النقاط التي تحتلها إسرائيل حالياً ارتفعت من 5 إلى 8 نقاط.

Advertisement

وكان المبعوث الأميركي زار ثكنة الشهيد في ، اليوم الأربعاء، حيث التقى مع ضباط الجيش هناك.



وكان وصل على متن طوافة عسكرية إلى الثكنة على رأس وفدٍ أميركي، وتقول المعلومات إنَّ "المبعوث الأميركي اطلع مع الوفد على مهمات الجيش في جنوب ".



وقالت المصادر إن "الجيش أطلع الوفد على مناطق توسّعت فيها إسرائيل بالجنوب"، مشيرة إلى أن "الجيش أكد للوفد إنهاء 85% من مهامه في جنوب ".