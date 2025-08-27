Advertisement

لبنان

عن مزارع شبعا وسوريا.. مفاجأة إسرائيلية جديدة

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:08
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الأربعاء، أنه "جرت بين إسرائيل وسوريا محادثات بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تاريخي يقضي بتعليق المطالبة السورية باستعادة هضبة الجولان، مقابل نقل مزارع شبعا وجبل دوف (جبل روس) إلى السيادة السورية".
ولفتت إلى أن "المفاوضات توقّفت عقب الأحداث التي حصلت في منطقة الدروز، لكن للمرّة الأولى تؤكّد كل من إسرائيل وسوريا أن هذا الخيار مطروح كمرحلة لاحقة من المحادثات، بعد الاتّفاق الأمني الذي يناقش هذه الأيام".
وذكرت أنه "في إسرائيل جرت دراسة الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلّب موافقة 80 عضواً في الكنيست".
