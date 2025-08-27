29
لبنان
عن مزارع شبعا وسوريا.. مفاجأة إسرائيلية جديدة
Lebanon 24
27-08-2025
|
13:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
(كان)، اليوم الأربعاء، أنه "جرت بين
إسرائيل
وسوريا محادثات بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تاريخي يقضي بتعليق المطالبة
السورية
باستعادة هضبة
الجولان
، مقابل نقل مزارع
شبعا
وجبل دوف (جبل روس) إلى السيادة السورية".
ولفتت إلى أن "المفاوضات توقّفت عقب الأحداث التي حصلت في منطقة
الدروز
، لكن للمرّة الأولى تؤكّد كل من إسرائيل وسوريا أن هذا الخيار مطروح كمرحلة لاحقة من المحادثات، بعد الاتّفاق الأمني الذي يناقش هذه الأيام".
وذكرت أنه "
في إسرائيل
جرت دراسة الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلّب موافقة 80 عضواً في
الكنيست
".
