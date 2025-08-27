عن مزارع شبعا وسوريا.. مفاجأة إسرائيلية جديدة

كشفت هيئة البث (كان)، اليوم الأربعاء، أنه "جرت بين وسوريا محادثات بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تاريخي يقضي بتعليق المطالبة باستعادة هضبة ، مقابل نقل مزارع وجبل دوف (جبل روس) إلى السيادة السورية".

ولفتت إلى أن "المفاوضات توقّفت عقب الأحداث التي حصلت في منطقة ، لكن للمرّة الأولى تؤكّد كل من إسرائيل وسوريا أن هذا الخيار مطروح كمرحلة لاحقة من المحادثات، بعد الاتّفاق الأمني الذي يناقش هذه الأيام".

وذكرت أنه " جرت دراسة الجدوى السياسية لهذه الخطوة، التي تتطلّب موافقة 80 عضواً في ".