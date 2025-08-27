28
لبنان
أمرٌ أساسيّ يريده الأميركيون من الجيش.. ما هو؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصادر صحفية أنَّ الجيش سيعرض مقومات نجاح خطته لحصرية السلاح على الحكومة، مشيرة إلى أنه "في حال وفرت الحكومة تلك المقومات ووافقت عليها، عندها سيقومُ الجيش بتنفيذها".
وذكرت المعلومات أنَّ "
الأميركيين
يفضلون حلاً سياسياً لموضوع السلاح بالدرجة الأولى، لكن هذا لا يعني ألا يلعب الجيش دوراً ضاغطاً وحازماً بالنسبة إليهم".
وكان
نائب رئيس الحكومة
طارق متري
قال إنَّ "جلسة الحكومة المُقررة يوم 2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة، قائمة في موعدها"، مشيراً إلى أنَّ الورقة الأميركيَّة التي أقرّتها الحكومة أتت لتثبيت وقف الأعمال العدائية.
