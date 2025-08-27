أمرٌ أساسيّ يريده الأميركيون من الجيش.. ما هو؟

ذكرت مصادر صحفية أنَّ الجيش سيعرض مقومات نجاح خطته لحصرية السلاح على الحكومة، مشيرة إلى أنه "في حال وفرت الحكومة تلك المقومات ووافقت عليها، عندها سيقومُ الجيش بتنفيذها".

وذكرت المعلومات أنَّ " يفضلون حلاً سياسياً لموضوع السلاح بالدرجة الأولى، لكن هذا لا يعني ألا يلعب الجيش دوراً ضاغطاً وحازماً بالنسبة إليهم".