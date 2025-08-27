Advertisement

لبنان

بطريركية الأرمن الكاثوليك تطلق الموقع الرسمي لمناسبة تقديس الطوباوي مالويان

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:21
اعلنت بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمناسبة تقديس الطوباوي مالويان.
واشارت الى ان "الهدف من هذا الموقع تزويد المؤمنين بكافة المعلومات اللازمة للمشاركة في هذه المناسبة الكنسيّة الكبرى، إذ يتضمّن شرحاً وافياً حول آلية حصول اللبنانيّين على تأشيرة السفر، إضافةً إلى باقات سفر متكاملة تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، المواصلات. كما يوفّر الموقع التسهيلات اللازمة لأبنائنا في بلدان الانتشار الراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث التاريخي في قلب الكنيسة الجامعة".

للاطّلاع على التفاصيل، زيارة هذا الرابط :Stmaloyan.com
 
