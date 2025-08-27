Advertisement

لبنان

مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:35
توفي الشاب علي علاء الدين، من بلدة صريفا، إثر حادث مروّع تعرض له على متن دراجة ناريّة.
