Advertisement

لبنان

"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1409835-638919253582068492.webp
Doc-P-1409835-638919253582068492.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأميركي الذي زار لبنان، لم يقدم أي ردّ إسرائيلي جدّي على الورقة اللبنانية، كما لم يُقدّم أي ضمانة جدية وهو ينتظر جلسة أيلول لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
Advertisement
 

وذكرت المعلومات أنَّه بعدما تظهرت نتائج زيارة الوفد الأميركي، سيبدأ "الثنائي الشيعي" الأسبوع المُقبل بسلسلة احتجاجات شعبية لم تتحدّد طبيعتها بعد. 
 

المصادر قالت إن "لقاء الوفد الأميركي مع قائد الجيش رودولف هيكل كان ايجابياً، إذ شرح الأخير أمام الوفد خطة الجيش التي ينفذها في منطقة جنوب الليطاني".

مواضيع ذات صلة
تباين بين "الثنائي" .. وموعد جديد للتظاهر
lebanon 24
28/08/2025 00:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أداء "الثنائي" مثل العروس: "ببكي وبروح"
lebanon 24
28/08/2025 00:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" يعتبر انه تعرض لخديعة وتعاطيه سيكون "على القطعة"
lebanon 24
28/08/2025 00:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد
lebanon 24
28/08/2025 00:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:41 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
16:05 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:19 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24