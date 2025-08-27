"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الأميركي الذي زار ، لم يقدم أي ردّ إسرائيلي جدّي على الورقة ، كما لم يُقدّم أي ضمانة جدية وهو ينتظر جلسة أيلول لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وذكرت المعلومات أنَّه بعدما تظهرت نتائج زيارة الوفد الأميركي، سيبدأ " " الأسبوع المُقبل بسلسلة احتجاجات شعبية لم تتحدّد طبيعتها بعد.



المصادر قالت إن "لقاء الوفد الأميركي مع كان ايجابياً، إذ شرح الأخير أمام الوفد خطة الجيش التي ينفذها في ".

