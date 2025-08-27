28
لبنان
ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفيّة أنَّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري
قال للمقربين منه أنه ضاقت به السبل في التفاوض مع
الأميركيين
الذين رفعوا شروط التفاوض في زيارتهم الأخيرة إلى
لبنان
.
وأشارت المعلومات إلى أن
بري
أرجأ الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء بسبب عدم التنسيق في الزمان والمكان وبانتظار معرفة نتائج زيارة الوفد الأميركي.
