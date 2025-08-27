Advertisement

لبنان

ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1409851-638919290321710678.jpg
Doc-P-1409851-638919290321710678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفيّة أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال للمقربين منه أنه ضاقت به السبل في التفاوض مع الأميركيين الذين رفعوا شروط التفاوض في زيارتهم الأخيرة إلى لبنان.
Advertisement
 

وأشارت المعلومات إلى أن بري أرجأ الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء بسبب عدم التنسيق في الزمان والمكان وبانتظار معرفة نتائج زيارة الوفد الأميركي.

مواضيع ذات صلة
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
28/08/2025 00:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات (الجديد)
lebanon 24
28/08/2025 00:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"مقترح للحل".. ماذا تبلغ بري من مسؤول أمني بارز؟
lebanon 24
28/08/2025 00:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ "الجديد": الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب
lebanon 24
28/08/2025 00:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:41 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
16:05 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:19 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24