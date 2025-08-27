Advertisement

لبنان

طلب لـ"تخفيض الكفالة".. هذا جديد ملف رياض سلامة

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1409856-638919300712375025.jpg
Doc-P-1409856-638919300712375025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، سيتقدم بتطلب تخفيض الكفالة التي تم وضعها لإخلاء سبيله.
Advertisement
 

وكان القضاء اللبناني أصدر، أمس الثلاثاء، قراراً بإطلاق سراح سلامة، وذلك مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار، و5 مليارات ليرة لبنانية، كما تضمن القرار منعه من السفر لمدة عام، ضمن سياق الملاحقات القضائية الجارية بحقه.
 

بدوره، قال الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، في حديث عبر "الجزيرة نت" إن الكفالة التي حددتها الهيئة الاتهامية لإخلاء سبيل موكله "غير قانونية وغير مقنعة"، واصفا إياها بأنها "الأعلى في تاريخ لبنان".
 

وأوضح حبقة أنه طلب مهلة 24 ساعة لدراسة القرار وتحديد الموقف المناسب، مع إمكانية التقدم بطلب لتخفيض قيمة الكفالة، مشيرا إلى أنه "في حال تم تسديد الكفالة، لا يوجد ما يمنع خروج رياض سلامة من السجن"، لكنه اعتبر أن "القضاء اختار هذا الرقم المرتفع تحت وطأة الضغوط والمناخ الشعبوي السائد، في محاولة لحماية نفسه وكسب ثقة الرأي العام".
 

وذكر أنَّ خروج سلامة سيكون مشروطا بمنع سفر لمدة عام كامل، لافتاً إلى أن "الوضع الصحي لموكلي متدهور بشهادة أطباء شرعيين عينتهم المحكمة، وهذا ما عجل في اتخاذ القرار".
 

وختم حبقة بالقول إن "المعركة القانونية الحقيقية ستبدأ بعد الإفراج عن سلامة".

مواضيع ذات صلة
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
lebanon 24
28/08/2025 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد ملف التجديد لـ"اليونيفيل"؟
lebanon 24
28/08/2025 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر ديبلوماسي لـ "الجديد": سلام بعث برسالة الى أميركا طلب فيها أخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وألا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني الذي تبلغه برّاك سلبية
lebanon 24
28/08/2025 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عن رياض سلامة.. ماذا قالت غادة عون؟
lebanon 24
28/08/2025 00:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:43 | 2025-08-27
16:41 | 2025-08-27
16:23 | 2025-08-27
16:05 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
15:03 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24