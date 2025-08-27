"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب

أثارت حادثة قيام شخصٍ سوريّ بتهديد مبنى في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، جدلاً وتساؤلات عن الوضع الأمني في تلك المنطقة، لاسيما أن هناك أسلحة منتشرة بيد أشخاص يمثلون خطراً على الأحياء والسكان هناك.

وتسودُ موجة من الإستغراب إزاء حالة وجود سوريّ يحمل سلاحاً بشكل معروف ويُطلق النار من دون أن يجري توقيفه، علماً أن الجهة النافذة في حي السلم هي " ".