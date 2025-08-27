في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"

تسعى جهات اجتماعية ناشطة إلى اعتماد فكرة المساهمة بـ"1 دولار" لتمويل أنشطة ومشاريع تنموية.



فعلى سبيل المثال، برزت في مدينة فكرة إطلاق حملة الـ"1 دولار" لإنارة مختلف أحياء المدينة من خلال المولدات الكهربائية.

Advertisement



وتنص الفكرة على أنه يتم الإتفاق مع أصحاب المولدات على إضاءة الشوارع كلّ ضمن نطاقه، شرط أن يتم استبدال أجهزة الإنارة القديمة بأخرى جديدة من نوع "ليد".



وفي ظل ذلك، تنص الفكرة على ضرورة إضافة مبلغ بقيمة 1 دولار على المشتركين لتغطية مصاريف إنارة الشوارع.

الآراء انقسمت إزاء هذا المشروع، فمنهم من رحب به ومنهم من قال إنه على أصحاب المولدات تحمل المصاريف كونهم يتقاضون أرباحاً طائلة.



في المُقابل، تسعى بلديات الآن إلى الاتفاق مع أصحاب المولدات لإنارة الشوارع من دون أي بدلٍ مادي، وذلك في ظل غياب الكهربائي أو تعذر تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية.



وفي وقت سابق، نشر " " تقريراً قال فيه إن بلدية اتّفقت مع أصحاب المولّدات الخاصّة على زيادة 3 سنتات أو 27 ألف ليرة عن كلّ كيلو واط على الفاتورة التي يدفعها المشترك.



وبحسب المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى إنارة الشوارع خلال فترة الليل، وقد بدأت البلديّة تطبيقها مع أصحاب المولّدات الخاصّة منذ شهر الماضي.