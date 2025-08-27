28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-08-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسعى جهات اجتماعية ناشطة إلى اعتماد فكرة المساهمة بـ"1 دولار" لتمويل أنشطة ومشاريع تنموية.
فعلى سبيل المثال، برزت في مدينة
صيدا
فكرة إطلاق حملة الـ"1 دولار" لإنارة مختلف أحياء المدينة من خلال المولدات الكهربائية.
Advertisement
وتنص الفكرة على أنه يتم الإتفاق مع أصحاب المولدات على إضاءة الشوارع كلّ ضمن نطاقه، شرط أن يتم استبدال أجهزة الإنارة القديمة بأخرى جديدة من نوع "ليد".
وفي ظل ذلك، تنص الفكرة على ضرورة إضافة مبلغ بقيمة 1 دولار على المشتركين لتغطية مصاريف إنارة الشوارع.
الآراء انقسمت إزاء هذا المشروع، فمنهم من رحب به ومنهم من قال إنه على أصحاب المولدات تحمل المصاريف كونهم يتقاضون أرباحاً طائلة.
في المُقابل، تسعى بلديات الآن إلى الاتفاق مع أصحاب المولدات لإنارة الشوارع من دون أي بدلٍ مادي، وذلك في ظل غياب
التيار
الكهربائي أو تعذر تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية.
وفي وقت سابق، نشر "
لبنان24
" تقريراً قال فيه إن بلدية
سن الفيل
اتّفقت مع أصحاب المولّدات الخاصّة على زيادة 3 سنتات أو 27 ألف ليرة عن كلّ كيلو واط على الفاتورة التي يدفعها المشترك.
وبحسب المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى إنارة الشوارع خلال فترة الليل، وقد بدأت البلديّة تطبيقها مع أصحاب المولّدات الخاصّة منذ شهر
تموز
الماضي.
ولاقى القرار البلديّ ترحيباً من المواطنين، لأنّ المبلغ الاضافي المدفوع لا يؤثر كثيراً على فاتورة المولّد الشهريّة ويعود بالفائدة على سكان المنطقة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
Lebanon 24
مشروع دولي لنزع السلاح في مقابل الاستثمار و "حزب الله" يرفض المهل الزمنية
28/08/2025 00:39:15
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1
Lebanon 24
فوز "النجمة" على "العهد" 4 - 1
28/08/2025 00:39:15
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "مُنتحل صفة" في لبنان.. دولارات مقابل "خدمات مزيفة"
Lebanon 24
فضيحة "مُنتحل صفة" في لبنان.. دولارات مقابل "خدمات مزيفة"
28/08/2025 00:39:15
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
28/08/2025 00:39:15
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:43 | 2025-08-27
27/08/2025 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
16:41 | 2025-08-27
27/08/2025 04:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
16:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
Lebanon 24
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
15:30 | 2025-08-27
27/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب لـ"تخفيض الكفالة".. هذا جديد ملف رياض سلامة
Lebanon 24
طلب لـ"تخفيض الكفالة".. هذا جديد ملف رياض سلامة
15:19 | 2025-08-27
27/08/2025 03:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:43 | 2025-08-27
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:41 | 2025-08-27
بعد قصف دمشق.. تعليق من وهاب
16:05 | 2025-08-27
هل من زيارة مرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت في الساعات المقبلة؟
15:30 | 2025-08-27
"ظاهرة أمنية" داخل الضاحية.. تساؤلات واستغراب
15:19 | 2025-08-27
طلب لـ"تخفيض الكفالة".. هذا جديد ملف رياض سلامة
15:03 | 2025-08-27
ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 00:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24