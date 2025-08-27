Advertisement

لبنان

في لبنان.. مشروع "كهربائي" مقابل "1 دولار"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-08-2025 | 16:23
تسعى جهات اجتماعية ناشطة إلى اعتماد فكرة المساهمة بـ"1 دولار" لتمويل أنشطة ومشاريع تنموية.
 

فعلى سبيل المثال، برزت في مدينة صيدا فكرة إطلاق حملة الـ"1 دولار"  لإنارة مختلف أحياء المدينة من خلال المولدات الكهربائية.
وتنص الفكرة على أنه يتم الإتفاق مع أصحاب المولدات على إضاءة الشوارع كلّ ضمن نطاقه، شرط أن يتم استبدال أجهزة الإنارة القديمة بأخرى جديدة من نوع "ليد".
 

وفي ظل ذلك، تنص الفكرة على ضرورة إضافة مبلغ بقيمة 1 دولار على المشتركين لتغطية مصاريف إنارة الشوارع.
 
 
الآراء انقسمت إزاء هذا المشروع، فمنهم من رحب به ومنهم من قال إنه على أصحاب المولدات تحمل المصاريف كونهم يتقاضون أرباحاً طائلة.
 

في المُقابل، تسعى بلديات الآن إلى الاتفاق مع أصحاب المولدات لإنارة الشوارع من دون أي بدلٍ مادي، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي أو تعذر تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية.
 

وفي وقت سابق، نشر "لبنان24" تقريراً قال فيه إن بلدية سن الفيل اتّفقت مع أصحاب المولّدات الخاصّة على زيادة 3 سنتات أو 27 ألف ليرة عن كلّ كيلو واط على الفاتورة التي يدفعها المشترك.
 

وبحسب المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى إنارة الشوارع خلال فترة الليل، وقد بدأت البلديّة تطبيقها مع أصحاب المولّدات الخاصّة منذ شهر تموز الماضي.
 

ولاقى القرار البلديّ ترحيباً من المواطنين، لأنّ المبلغ الاضافي المدفوع لا يؤثر كثيراً على فاتورة المولّد الشهريّة ويعود بالفائدة على سكان المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

