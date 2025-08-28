29
لبنان
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر
سورية
فجر الخميس، عن تفاصيل عملية إنزال جوي معقّدة نفذها الجيش
الإسرائيلي
في منطقة جبل المانع القريبة من العاصمة
دمشق
، استهدفت مواقع عسكرية حساسة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العملية التي رافقها تحليق كثيف للمروحيات والطائرات المسيّرة، تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط نظام
الرئيس السوري بشار الأسد
.
وبحسب المرصد، تعاملت القوات
الإسرائيلية
خلال العملية مع محطة رادار تابعة للجيش السوري، إضافة إلى مستودع صواريخ مضادّة للطائرات كان يستخدمه "
حزب الله
" سابقًا. وأوضح التقرير أنّ الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان يضم في السابق قاعدة رئيسية للدفاع الجوي
الإيراني
، قبل أن تدمرها
إسرائيل
في وقت سابق.
كما استهدفت الغارة، بحسب المرصد، محطة رادار من طراز (SK) الكورية تابعة للفوج الرابع في
الجيش السوري
، إلى جانب مستودع ضخم يحتوي على صواريخ "إيغلا-إس إيه 18" المحمولة على الكتف، والتي كان "حزب الله" قد اعتمد عليها في مراحل سابقة.
