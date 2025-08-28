Advertisement

كشفت مصادر فجر الخميس، عن تفاصيل عملية إنزال جوي معقّدة نفذها الجيش في منطقة جبل المانع القريبة من العاصمة ، استهدفت مواقع عسكرية حساسة.ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العملية التي رافقها تحليق كثيف للمروحيات والطائرات المسيّرة، تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط نظام .وبحسب المرصد، تعاملت القوات خلال العملية مع محطة رادار تابعة للجيش السوري، إضافة إلى مستودع صواريخ مضادّة للطائرات كان يستخدمه " " سابقًا. وأوضح التقرير أنّ الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان يضم في السابق قاعدة رئيسية للدفاع الجوي ، قبل أن تدمرها في وقت سابق.كما استهدفت الغارة، بحسب المرصد، محطة رادار من طراز (SK) الكورية تابعة للفوج الرابع في ، إلى جانب مستودع ضخم يحتوي على صواريخ "إيغلا-إس إيه 18" المحمولة على الكتف، والتي كان "حزب الله" قد اعتمد عليها في مراحل سابقة.