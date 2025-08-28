Advertisement

لبنان

أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:01
كشفت مصادر سورية فجر الخميس، عن تفاصيل عملية إنزال جوي معقّدة نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل المانع القريبة من العاصمة دمشق، استهدفت مواقع عسكرية حساسة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العملية التي رافقها تحليق كثيف للمروحيات والطائرات المسيّرة، تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب المرصد، تعاملت القوات الإسرائيلية خلال العملية مع محطة رادار تابعة للجيش السوري، إضافة إلى مستودع صواريخ مضادّة للطائرات كان يستخدمه "حزب الله" سابقًا. وأوضح التقرير أنّ الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان يضم في السابق قاعدة رئيسية للدفاع الجوي الإيراني، قبل أن تدمرها إسرائيل في وقت سابق.

كما استهدفت الغارة، بحسب المرصد، محطة رادار من طراز (SK) الكورية تابعة للفوج الرابع في الجيش السوري، إلى جانب مستودع ضخم يحتوي على صواريخ "إيغلا-إس إيه 18" المحمولة على الكتف، والتي كان "حزب الله" قد اعتمد عليها في مراحل سابقة.
لبنان

عربي-دولي

