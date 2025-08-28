في الشوف.. خلط أوراق انتخابية

Advertisement

يتم التداول في الكواليس السياسية بمعلومات عن خلط اوراق انتخابية في ، حيث ان عدداً من النواب سينتقلون من ضفة الى الاخرى، ما يشير الى ان المعركة في هذه المنطقة ستكون وان التحالفات قد تشهد الكثير من التغييرات.لكن مصادر سياسية مطلعة اشارت الى ان الحديث لم يصل بعد الى مرحلة الجد وفك التحالفات، خصوصاً وان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يزال ضبابياً وبالتالي من المبكر جدا الحديث عن فك التحالفات بانتظار ما قد تحمله الاشهر المقبلة من تطورات.