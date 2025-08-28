Advertisement

لبنان

في الشوف.. خلط أوراق انتخابية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1409952-638919658626185363.jpg
Doc-P-1409952-638919658626185363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتم التداول في الكواليس السياسية بمعلومات عن خلط اوراق انتخابية في منطقة الشوف، حيث ان عدداً من النواب سينتقلون من ضفة الى الاخرى، ما يشير الى ان المعركة في هذه المنطقة ستكون حامية وان التحالفات قد تشهد الكثير من التغييرات.
Advertisement
لكن مصادر سياسية مطلعة اشارت الى ان الحديث لم يصل بعد الى مرحلة الجد وفك التحالفات، خصوصاً وان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يزال ضبابياً وبالتالي من المبكر جدا الحديث عن فك التحالفات بانتظار ما قد تحمله الاشهر المقبلة من تطورات.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ميانمار تنهي حالة الطوارئ.. وتعيد خلط أوراق الحكم استعداداً لاقتراع مثير للجدل
lebanon 24
28/08/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تعتزم حذف صفرين من عملتها وإصدار أوراق نقدية جديدة
lebanon 24
28/08/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حزب الله يدعو قادته للإجتماعات عبر أوراق مكتوبة يدويا
lebanon 24
28/08/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: السيادة لا تكون بتسليم أوراق القوة للعدوّ
lebanon 24
28/08/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24