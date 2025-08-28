Advertisement

لبنان

مستشفى تل شيحا يهنّئ الأمن العام في عيده الثمانين

Lebanon 24
28-08-2025 | 01:20
بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وجّهت إدارة مستشفى تل شيحا وأطباؤها وجميع العاملين فيها أحرّ التهاني إلى قيادة وضباط وأفراد الأمن العام، متمنّين لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الوطنية.
وأكّدت إدارة المستشفى في بيان أن الأمن العام يشكّل ركيزة أساسية من ركائز الدولة اللبنانية، لما يقوم به من دور محوري في حفظ الأمن وحماية المواطنين وصون الاستقرار، مشيرة إلى أن جهود ضباطه وعناصره، على امتداد ثمانين عاماً، كانت مثالاً في التفاني والانضباط والخدمة العامة.
كما شدّدت على أنّ التعاون بين المؤسسات الصحية والأمنية هو ضمانة لتعزيز الثقة والاستقرار في المجتمع، لافتة إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأمن العام في دعم مؤسسات الدولة كافة وفي تيسير شؤون الناس اليومية، داخل لبنان وخارجه.
وختم البيان بالتعبير عن اعتزاز أسرة مستشفى تل شيحا بهذه المؤسسة الوطنية العريقة، متمنيةً لجميع أفرادها دوام الصحة والعطاء لما فيه خير لبنان وأهله.
