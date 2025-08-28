30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مستشفى تل شيحا يهنّئ الأمن العام في عيده الثمانين
Lebanon 24
28-08-2025
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس
المديرية العامة للأمن العام اللبناني
، وجّهت إدارة
مستشفى تل شيحا
وأطباؤها وجميع العاملين فيها أحرّ التهاني إلى قيادة وضباط وأفراد
الأمن العام
، متمنّين لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الوطنية.
Advertisement
وأكّدت إدارة المستشفى في بيان أن الأمن العام يشكّل ركيزة أساسية من ركائز
الدولة اللبنانية
، لما يقوم به من دور محوري في حفظ الأمن وحماية المواطنين وصون الاستقرار، مشيرة إلى أن جهود ضباطه وعناصره، على امتداد ثمانين عاماً، كانت مثالاً في التفاني والانضباط والخدمة العامة.
كما شدّدت على أنّ التعاون بين المؤسسات الصحية والأمنية هو ضمانة لتعزيز الثقة والاستقرار في المجتمع، لافتة إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأمن العام في دعم
مؤسسات الدولة
كافة وفي تيسير شؤون الناس اليومية، داخل
لبنان
وخارجه.
وختم البيان بالتعبير عن اعتزاز أسرة مستشفى تل شيحا بهذه
المؤسسة الوطنية
العريقة، متمنيةً لجميع أفرادها دوام الصحة والعطاء لما فيه خير لبنان وأهله.
مواضيع ذات صلة
في عيده الـ80.. بيانات تهنئة للأمن العام
Lebanon 24
في عيده الـ80.. بيانات تهنئة للأمن العام
28/08/2025 12:10:13
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة الروم الكاثوليك هنأت الجيش في عيده
Lebanon 24
رابطة الروم الكاثوليك هنأت الجيش في عيده
28/08/2025 12:10:13
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
Lebanon 24
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
28/08/2025 12:10:13
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد هيكل في أمر اليوم بمناسبة العيد الثمانين للجيش: سنبقى الضامن لجميع اللبنانيين
Lebanon 24
العماد هيكل في أمر اليوم بمناسبة العيد الثمانين للجيش: سنبقى الضامن لجميع اللبنانيين
28/08/2025 12:10:13
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
Lebanon 24
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
05:00 | 2025-08-28
28/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:59 | 2025-08-28
28/08/2025 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:50 | 2025-08-28
28/08/2025 04:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:47 | 2025-08-28
28/08/2025 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:45 | 2025-08-28
28/08/2025 04:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-28
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
04:59 | 2025-08-28
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:50 | 2025-08-28
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:47 | 2025-08-28
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:45 | 2025-08-28
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:36 | 2025-08-28
"المقنّع" في قبضة أمن الدولة.. هذا ما كان يفعله بالفتيات
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24