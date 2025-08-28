مستشفى تل شيحا يهنّئ الأمن العام في عيده الثمانين

Advertisement

بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس ، وجّهت إدارة وأطباؤها وجميع العاملين فيها أحرّ التهاني إلى قيادة وضباط وأفراد ، متمنّين لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الوطنية.وأكّدت إدارة المستشفى في بيان أن الأمن العام يشكّل ركيزة أساسية من ركائز ، لما يقوم به من دور محوري في حفظ الأمن وحماية المواطنين وصون الاستقرار، مشيرة إلى أن جهود ضباطه وعناصره، على امتداد ثمانين عاماً، كانت مثالاً في التفاني والانضباط والخدمة العامة.كما شدّدت على أنّ التعاون بين المؤسسات الصحية والأمنية هو ضمانة لتعزيز الثقة والاستقرار في المجتمع، لافتة إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأمن العام في دعم كافة وفي تيسير شؤون الناس اليومية، داخل وخارجه.وختم البيان بالتعبير عن اعتزاز أسرة مستشفى تل شيحا بهذه العريقة، متمنيةً لجميع أفرادها دوام الصحة والعطاء لما فيه خير لبنان وأهله.