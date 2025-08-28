30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل أن يصدر بيان عن المكتب الإعلامي في القصر
الجمهوري
، فعلى الأرجح أن الدوائر المعنية بالبرتوكول الرئاسي قد عادت إلى التسجيل الصوتي للموفد الأميركي توم برّاك، والذي توجّه فيه إلى الصحافيين المعتمدين لتغطية النشاط الرئاسي ليتأكدوا إذا كان المقصود بكلامه animalistic أو anomalistic مع ما تعنيه كل كلمة بالترجمة الحرفية من معانٍ مختلفة. فترجمة كلمة anomalistic هي فوضى شاذة خارجة عن المألوف والطبيعي، بينما كلمة animalistic تعني "حيوانية". إلاّ أن التسجيل لم يكن واضحًا مما أضطر هؤلاء، وهذا رأي افتراضي، للاستعانة باختصاصيين في تقنيات الفيديو. وربما كان الرأي السائد أن برّاك لم يقصد وصف فوضى الصحافيين بـ "الحيوانية". وهذا ما أضفى على البيان الإعلامي صفة الشمولية، مع أنه شدّد على حرفية الصحافيين ومهنيتهم، وأبدى حرصه على كرامتهم.
Advertisement
وبغض النظر عمّا قصده برّاك في كلامه فإن تعاطيه مع الإعلاميين بهذه الطريقة الفظة، والتي هي أبعد ما تكون عن اللغة الديبلوماسية ،التي يُفترض أن يتحّلى بها أي موفد أو مندوب يمثّل بلاده، التي تربطها بلبنان علاقات ديبلوماسية قائمة على الاحترام المفترض أن يكون متبادلًا، لم تكن مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون.
وبهذه الطريقة الاستعلائية، التي خاطب بها صحافيي القصر الجمهوري، وهم يمثّلون مختلف وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع، يكون برّاك قد أعطى حجة إضافية للذين يتهمون الحكومة بأنها تتلقى تعليماتها من الخارج، خصوصًا أن كلام
الأمين العام
لـ "
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم، وكذلك البيان الصادر عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، كان واضحًا لجهة وصف القرار الحكومي بحصر السلاح في يد القوى
اللبنانية
الشرعية بانه أميركي – إسرائيلي، حتى أن وزير خارجية
إيران
عباس عراقجي قال عنه بأنه إسرائيلي مئة في المئة.
لن ندخل في جدلية ما حصل، ولكن يهمنا الإضاءة على ما يمكن أن يحصل مستقبلًا، وبالتالي يجب عدم القاء اللوم على صحافيات وصحافيي القصر الجمهوري لأنهم لم يغادروا القاعة ويتركوا برّاك لوحده. ولو كان جميع الذين يتشدّقون بكلام فيه من الإهانة أكثر مما قاله الزائر الأميركي ويدّعون البطولات الوهمية مكان هؤلاء الإعلاميين لفعلوا الشيء نفسه، وبقوا مسمرّين في أماكنهم تحت وطأة هكذا كلام لم يسمعوا منه إلا القليل. وهذا ما يذكرنا بتصريح أحد السياسيين عندما انفجر غضبًا في
المطار
ضد الصحافيين، الذين امطروه بوابل من الأسئلة دفعة واحدة. فماذا فعلوا يومذاك، ولماذا لم تقم قيامة الذين رأوا في كلام برّاك مناسبة لفش خلقهم ضد السياسة الأميركية في المنطقة ولبنان بالتحديد.
لا أحد يمكنه أن يدافع عن شخص قلل من شأن جميع الصحافيين وليس من شأن صحافيي القصر الجمهوري فقط. وهذا ما يدفع المراقبين إلى الغوص في أبعد من كلام لم تستسغه الصحافة الأميركية كثيرًا، والتي اعتبرت أن مثل هذا السلوك يتناقض مع أبسط قواعد ما تدعو إليه
الولايات المتحدة
الأميركية بالنسبة إلى حرية الصحافيين وتحرص على كرامتهم. وهذا الكلام في نظر "الاعلام الديمقراطي"، ومن بينه كبيرات الصحف الأميركية، يجب ألاّ يمر مرور الكرام وكأن شيئّا لم يحصل.
ما طالبت به نقابة محرري الصحافة اللبنانية هو عين الصواب، وعلى المؤسسات الإعلامية التجاوب مع دعوتها إلى مقاطعة أي نشاط لبرّاك ما لم يصدر عنه أو عن الخارجية الأميركية اعتذار علني واضح وصريح.
وبغض النظر عمّا يمكن أن يكون عليه سلوك الزائر الأميركي أو أي زائر آخر، أيًّا تكن هويته أو جنسيته، وبالتالي ما يجب أن يفعله أي صحافي يتعرّض لأي إهانة من أي كان يعتقد أن الصحافة هي مكسر عصا أو مزراب عين، فإن المتضررين من قرار حصر السلاح هم وحدهم المسرورون مما حصل، لأن هذا التصرّف قد أعطاهم دفعًا إضافيًا للمضي في رفض هذا القرار غير المسبوق. وهذا يقود البعض إلى بعض الاستنتاجات غير المستندة إلى أي معلومات رسمية دقيقة، وهي أن غضب برّاك معطوفًا على كلام كل من السيناتورة جين شاهين والسيناتور ليندز ابراهمز جاء نتيجة ما سمعه الوفد الأميركي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن الموقف
الإسرائيلي
، الذي عاد به الموفدان الأميركيان، والذي يمكن اعتباره غير مسهّل للمضي قدمًا في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
براك من بعبدا: أنا مسرور أنني في لبنان ولقد أجريت اجتماعا مذهلا مع رئيس الجمهورية وفريقه
Lebanon 24
براك من بعبدا: أنا مسرور أنني في لبنان ولقد أجريت اجتماعا مذهلا مع رئيس الجمهورية وفريقه
28/08/2025 12:10:20
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك تسلم من رئيس الجمهورية رد الدولة اللبنانية على ورقته ومصادر مطلعة تؤكد أن قصر بعبدا لم يتسلم حتى الساعة رداً رسمياً من "حزب الله" على ورقة برّاك (mtv)
Lebanon 24
برّاك تسلم من رئيس الجمهورية رد الدولة اللبنانية على ورقته ومصادر مطلعة تؤكد أن قصر بعبدا لم يتسلم حتى الساعة رداً رسمياً من "حزب الله" على ورقة برّاك (mtv)
28/08/2025 12:10:20
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً
Lebanon 24
سلام: تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً
28/08/2025 12:10:20
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل قال برّاك كل ما لديه؟
Lebanon 24
هل قال برّاك كل ما لديه؟
28/08/2025 12:10:20
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
Lebanon 24
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
05:00 | 2025-08-28
28/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:59 | 2025-08-28
28/08/2025 04:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
Lebanon 24
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:50 | 2025-08-28
28/08/2025 04:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:47 | 2025-08-28
28/08/2025 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:45 | 2025-08-28
28/08/2025 04:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الأوّل... هذا جنسه وإسمه (صور)
05:24 | 2025-08-27
27/08/2025 05:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
Lebanon 24
تدبير عاجل يتعلّق بحماية النواب... هذا ما تقرّر
08:50 | 2025-08-27
27/08/2025 08:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-28
شارع "حزب الله".. الإنقلاب وارد؟
04:59 | 2025-08-28
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
04:50 | 2025-08-28
ياغي : التنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام تنمر
04:47 | 2025-08-28
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
04:45 | 2025-08-28
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
04:36 | 2025-08-28
"المقنّع" في قبضة أمن الدولة.. هذا ما كان يفعله بالفتيات
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 12:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24