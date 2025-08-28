وفد القطاع النقابي الخامس فی بیروت‌ ولجنة تجار منطقة الرحاب عرضا لرئيس بلدية الغبيري مطالبهما

Advertisement

زار مسؤول القطاع النقابي الخامس في ، برفقة لجنة تجار منطقة الرحاب بلدية ، والتقى رئيسها أحمد ، في متابعة للحاجات الاجتماعية والبلدية في المنطقة ومناقشة آلية العمل المشترك.عرض الوفد خلال اللقاء، بحسب بيان، "لعدد من الشؤون والقضايا المطلبية المرتبطة بمنطقة الرحاب وجوارها، وفي مقدمتها ضبط النظام العام والأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع المحلات التجارية، وناقش خطوات إجرائية للقيام بحملات نظافة وترتيب للشارع بشكل دائم، ووضع إنارة للطرق مدفوعة الكلفة حيث يجب أن تتحملها المحلات والمؤسسات التجارية".وطالب "بإلغاء الحاجز الحديدي في وسط الشارع، وقدم فكرة التشجير كبديل مناسب"، مؤكدا ضرورة معالجة دوار مفترق مدخل المدارس عبر تصغيره لتسهيل المرور".وبالنسبة للرسوم البلدية، طالب الوفد "بخفضها وتحديدها بما يتناسب مع طبيعة عمل المحال والمؤسسات وحجمها، وكان هناك تأكيد من رئيس البلدية على التعاون مع والقطاع النقابي، في كل ما يتعلق بمشروع تعديل وتحسين وتجميل منطقة الرحاب التجارية، ودراسة كل المطالب والاحتياجات، والعمل بحسب الصلاحيات والإمكانات المتاحة لتأمين كل ما فيه مصلحة للتجار والأهالي والمتسوقين والزائرين والعابرين في منطقة الرحاب وجوارها".