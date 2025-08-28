Advertisement

لبنان

وفد القطاع النقابي الخامس فی بیروت‌ ولجنة تجار منطقة الرحاب عرضا لرئيس بلدية الغبيري مطالبهما

Lebanon 24
28-08-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1409959-638919664684997614.png
Doc-P-1409959-638919664684997614.png photos 0
زار مسؤول القطاع النقابي الخامس في بيروت محمد شمص، برفقة لجنة تجار منطقة الرحاب بلدية الغبيري، والتقى رئيسها أحمد الخنسا، في متابعة للحاجات الاجتماعية والبلدية في المنطقة ومناقشة آلية العمل المشترك.
عرض الوفد خلال اللقاء، بحسب بيان، "لعدد من الشؤون والقضايا المطلبية المرتبطة بمنطقة الرحاب وجوارها، وفي مقدمتها ضبط النظام العام والأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع المحلات التجارية، وناقش خطوات إجرائية للقيام بحملات نظافة وترتيب للشارع بشكل دائم، ووضع إنارة للطرق مدفوعة الكلفة حيث يجب أن تتحملها المحلات والمؤسسات التجارية".

وطالب "بإلغاء الحاجز الحديدي في وسط الشارع، وقدم فكرة التشجير كبديل مناسب"، مؤكدا ضرورة معالجة دوار مفترق مدخل المدارس عبر تصغيره لتسهيل المرور".

وبالنسبة للرسوم البلدية، طالب الوفد "بخفضها وتحديدها بما يتناسب مع طبيعة عمل المحال والمؤسسات وحجمها، وكان هناك تأكيد من رئيس البلدية على التعاون مع لجنة التجار والقطاع النقابي، في كل ما يتعلق بمشروع تعديل وتحسين وتجميل منطقة الرحاب التجارية، ودراسة كل المطالب والاحتياجات، والعمل بحسب الصلاحيات والإمكانات المتاحة لتأمين كل ما فيه مصلحة للتجار والأهالي والمتسوقين والزائرين والعابرين في منطقة الرحاب وجوارها".
لبنان

إقتصاد

