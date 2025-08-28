"ملتقى التأثير المدني": السلم الأهلي تصونه الدولة

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس":

"فعل الاستقواء على الشرعية بسردية عنفية ليس سوى إعلان إفلاس أخلاقي وطني، عدا أنه يرقى إلى الاستباحة الدستورية، ما يستدعي التمترس في حيز القوانين المرعية الإجراء. ان السلم الأهلي تصونه الدولة، ولا صوت يعلو فوقها. الحرة المستقلة العادلة طموح كل الشعب اللبناني، من مقيمين ومغتربين، أما النفخ بأبواق الفتنة والتحريض فلا يعدوان كونهما انهيارا تراكميا. سينتصر".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن " الدولة والسلم الأهلي تحميهما الشرعية".