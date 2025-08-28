Advertisement

لبنان

أكبر عملية للجيش لجمع السلاح.. ماذا تشمل؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:16
أفادت مصادر لبنانية أن الجيش يبدأ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية الحرب الأهلية.
وتابعت المصادر لـ"العربية": "العملية تشمل مخيمات فلسطينية جنوب الليطاني وشماله". 
 
وقالت: "القرار جاء بتنسيق مع السلطة الفلسطينية". 
 
وأضافت المصادر أن "الدولة أصرت على الإسراع بالعملية تأكيدا أنها ماضية بحصر السلاح".
 
وكشفت المصادر عن "بدء تنسيق دولي لحشد دعم للجيش قبل نهاية العام". 
