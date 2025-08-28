أكبر عملية للجيش لجمع السلاح.. ماذا تشمل؟

أفادت مصادر لبنانية أن الجيش يبدأ أكبر عملية جمع سلاح منذ نهاية .

وتابعت المصادر لـ"العربية": "العملية تشمل مخيمات فلسطينية جنوب وشماله".

وقالت: "القرار جاء بتنسيق مع ".

وأضافت المصادر أن "الدولة أصرت على الإسراع بالعملية تأكيدا أنها ماضية بحصر السلاح".

وكشفت المصادر عن "بدء تنسيق دولي لحشد دعم للجيش قبل نهاية العام".